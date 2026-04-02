El debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prosigue este miércoles 1 de abril en el Centro de Convenciones de Lima, con el bloque temático de empleo, desarrollo y emprendimiento.

La terna 4 congrega a Rosario Fernández (Un Camino Diferente), José Luna (Podemos Perú) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), quienes presentan sus iniciativas para estimular el crecimiento económico, crear puestos formales y robustecer el tejido emprendedor nacional.

Propuestas de los candidatos

Rosario Fernández (Un Camino Diferente):

“Tenemos una economía que se sostiene bajo 70 000 millones de peruanos obligatoriamente informales, pero que a puro punche sostienen el Perú. Y digo obligatoriamente porque están sometidos a la extorsión, al sicariato no solamente de las calles, sino también del Estado a través de una abusiva y opresiva carga. Un Camino Diferente va a regularizar en tiempo récord y los va a formalizar para que estos tengan sus derechos laborales como corresponde. El gran empresario tendrá que pagar sus impuestos como tal.”

José Luna Gálvez (Podemos Perú):

“Quiero dirigirme a los jóvenes que burlonamente le dicen ninis, porque ni estudian ni trabajan, 1 600 000. Pero la verdad es que no son ninis. Nini es el Estado que ni da trabajo ni da estudio. Y en empresas privadas tampoco colaboran porque les piden experiencia para contratarlos, pero no los contratan porque no tienen experiencia. Podemos Perú va a implementar un programa para dar incentivos a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas que contraten a jóvenes. El 30% de la planilla joven será asumida por el Estado, con lo cual lograremos 100 000 jóvenes contratados formalmente cada año.”

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática):

“A ti, emprendedor, que abres tu negocio al amanecer. A ti, mujer, que conviertes tu fuerza y talento en negocio. A ti, joven, que sueñas con crecer y vivir sin miedo. ¿Por qué si eres creativo y trabajador no puedes hacer crecer tu negocio? Porque el Estado te castiga y pone trabas. Nuestro gobierno se basará en el capitalismo humano, aquel que pone en el centro a las personas, hombres y mujeres emprendedoras. Para ustedes crearemos el RUC 30 emprendedor con beneficios e incentivos, porque ustedes son el gran motor de la economía.”

Tema central de este debate: Empleo, desarrollo y emprendimiento

En esta ronda, los aspirantes delinean estrategias para elevar la productividad, captar inversiones estratégicas y agilizar la transición a la formalidad laboral. La relevancia del tema radica en la urgencia de generar empleo juvenil y posicionar al Perú en cadenas de valor globales.

Experiencia técnica de los candidatos

Rosario Fernández (Un Camino Diferente): Bachiller en Educación por la Universidad César Vallejo, con formación en Educación Inicial en el Instituto Pedagógico Indoamérica. Se ha desempeñado como docente en la Institución Educativa Particular Jan Komesky en Trujillo desde el año 2005. Actualmente es fundadora y candidata presidencial por el partido Un Camino Diferente.

Bachiller en Educación por la Universidad César Vallejo, con formación en Educación Inicial en el Instituto Pedagógico Indoamérica. Se ha desempeñado como docente en la Institución Educativa Particular Jan Komesky en Trujillo desde el año 2005. Actualmente es fundadora y candidata presidencial por el partido Un Camino Diferente. José Luna (Podemos Perú): Economista por la Universidad de San Martín de Porres, con doctorado en Educación. Es empresario educativo y excongresista de la República en varios periodos. Fundador y líder del partido desde el 2021. Actualmente es candidato presidencial por Podemos Perú.

Economista por la Universidad de San Martín de Porres, con doctorado en Educación. Es empresario educativo y excongresista de la República en varios periodos. Fundador y líder del partido desde el 2021. Actualmente es candidato presidencial por Podemos Perú. Wolfgang Grozo (Integridad Democrática): Mayor General FAP (r) en situación de retiro, también es egresado de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, con maestría en Desarrollo y Defensa Nacional y doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el CAEN. Fue director de Inteligencia de la FAP y catedrático universitario. Actualmente es fundador y candidato presidencial por Integridad Democrática.

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¿Cuándo serán las elecciones?

Las Elecciones Generales 2026 se disputarán el próximo 12 de abril de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En esta fecha se elegirá al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, senadores y representantes del Parlamento Andino.

La ONPE continua exhortando a seguir las siguientes recomendaciones a fin de evitar cualquier inconveniente el día de los comicios: