Durante el sexto día del debate presidencial, el candidato Rafael Belaunde respondió a una pregunta ciudadana sobre la falta de vivienda formal y acceso a servicios básicos en el país.

La interrogante fue formulada un representante de Lima Metropolitana, quien planteó:

“En el Perú existe un déficit de 1.9 millones de familias sin vivienda o que viven en la precariedad, sin tener agua potable, luz u otros servicios básicos. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para lograr que esas familias tengan vivienda formal y con servicios esenciales?”

Belaunde plantea crear banco de lotes estatales para viviendas nuevas

En su respuesta, el candidato del Libertad Popular explicó que su estrategia contempla atender el déficit habitacional desde dos frentes: cuantitativo y cualitativo.

Sobre las familias que no cuentan con vivienda, señaló:

“Nuestra propuesta se divide en dos aspectos, el déficit cuantitativo, las personas que no tienen casa. Para eso tenemos que generar un banco de lotes del Estado para que estén ahí todos los predios con vocación urbana que tiene el Estado peruano.”

Asimismo, indicó que se buscaría involucrar al sector privado en la urbanización de estos terrenos.

“A través de procesos de subasta inversa convocar a las inmobiliarias, a las desarrolladoras a que urbanicen al menor costo posible y sobre esos programas ya tenemos Techo Propio que puede entrar a trabajar y resolver el déficit cuantitativo que asciende como a 700 000 familias.”

Propuesta incluye financiamiento para mejorar viviendas existentes

El candidato también abordó el déficit cualitativo, referido a familias que cuentan con vivienda, pero requieren mejoras estructurales.

“Después está el déficit cualitativo, es decir, personas que ya tienen vivienda, pero que necesitan hacer un tercer piso, remodelarla, hacer más cuartos, mejorar los baños, mejorar las instalaciones.”

En ese sentido, planteó un esquema de financiamiento dirigido a familias formalizadas.

“El público objetivo de este universo es los 2 millones de personas tituladas por Cofopri y ahí tiene que operar un esquema como ha sido Reactiva, pero para financiar la consolidación de las viviendas.”

Asimismo, mencionó el rol del sistema financiero en la implementación de estas medidas.

“Cofopri tiene que garantizar cobertura parte del riesgo para que los bancos presten para que las familias tituladas por Cofopri que ya tienen la casa registrada puedan consolidar sus viviendas.”