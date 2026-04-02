Durante el bloque de Pregunta Ciudadana, Armando Massé respondió a un peruano residente en España que consultó sobre la viabilidad del Tren Grau y su ejecución frente a los desafíos actuales. El candidato orientó su respuesta hacia la necesidad de retomar una política ferroviaria a nivel nacional.

“El Perú históricamente fue un país que se destacó en toda América Latina por los trenes impulsados por el presidente Balta. Desde entonces hemos perdido esa oportunidad y nos desconectamos”, indicó.

El postulante de Partido Demócrata Federal planteó que el desarrollo ferroviario permitiría transformar el transporte en el país. En esa línea, indicó que una red que conecte la costa de norte a sur podría generar un impacto significativo en la economía y en la calidad de vida de la población.

“Un tren de Tacna a Tumbes, de Tumbes a Tacna y luego vías de penetración cambiarían la historia para siempre del Perú”, formuló.

Massé sostuvo que el principal obstáculo para ejecutar estos proyectos es la corrupción y la falta de control en el uso de los recursos públicos. En esa línea, propuso mejorar la fiscalización del gasto estatal.

“Más del 15 al 20% se va en la corrupción. Seamos más ágiles, seamos más atentos para que eso no ocurra”, alertó.

El candidato también señaló que la evasión y elusión fiscal limitan la capacidad del Estado para financiar grandes obras de infraestructura. Indicó que corregir estos problemas permitiría contar con mayores recursos.

“Tengamos una gran elusión fiscal, una gran evasión fiscal sobre todo en IGV que también si fuésemos atentos, eso también podríamos corregirlo”, señaló.

El postulante remarcó que el desarrollo ferroviario debe abordarse con seriedad y planificación. Señaló que el país necesita retomar este tipo de proyectos como una solución estructural al transporte.

“La vía ferroviaria es una solución que debemos alcanzar, que debemos conseguir, pero mirarlo de una forma seria”, planteó.

Massé también hizo referencia a su experiencia personal para evidenciar los problemas de movilidad en Lima. Indicó que la falta de trenes urbanos refleja el retraso en infraestructura de transporte.

“He vivido muchos años en Chosica y todos los días venía de Chosica a Lima para estudiar medicina, tres horas perdiendo en esa movilidad. No entiendo cómo hasta ahora no tenemos un tren a Chosica”, recordó, recordó.

El candidato concluyó señalando que el país arrastra problemas estructurales desde hace décadas. Finalmente, sostuvo que su propuesta apunta a cambiar el modelo de transporte con obras de gran escala.