En el sexto día del debate presidencial, el candidato Wolfgang Grozo respondió a una pregunta ciudadana relacionada con la protección ambiental y los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

La interrogante fue formulada por una ciudadana desde Pucallpa, quien planteó:

“¿Promovería la derogación de la ley 31973 conocida como ley antiforestal? ¿Y qué medidas implementará su gobierno para garantizar el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en especial los que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial?”

Grozo destaca fortalecimiento territorial y rol del Estado

Durante su respuesta, el candidato del Integridad Democrática señaló que el fortalecimiento territorial forma parte de las prioridades de su plan de gobierno.

“Precisamente hace poco participé en el foro amazónico, donde algunos candidatos fuimos invitados y una de las principales prioridades en nuestro plan de gobierno es precisamente el fortalecimiento”, expresó.

Asimismo, indicó que las decisiones relacionadas con la normativa ambiental deben involucrar tanto al Ejecutivo como al Legislativo.

“Desde un gobierno independiente democrática. No nos lo hace el gobierno solamente, sino también aquellos que forman parte del legislativo”, sostuvo.

Candidato plantea respeto irrestricto a territorios amazónicos

El postulante también destacó la importancia de garantizar el respeto a los territorios indígenas y la protección ambiental en la Amazonía.

“En este foro amazónico, nosotros hablamos que teníamos que tener un respeto irrestricto a la tierra, a la tierra que es sagrada, una tierra que es el pulmón no solamente de nuestro país, sino del mundo. Así es la Amazonia”, manifestó.

Además, resaltó la necesidad de fortalecer el desarrollo sostenible en la región amazónica.

“Nosotros tenemos que fomentar y fortalecer justamente el desarrollo de un territorio que abarca más de tres cuartas partes del territorio nacional”, señaló.

Propone combatir actividades ilegales en la Amazonía

Durante su intervención, Grozo también mencionó problemáticas que afectan a los territorios indígenas y al ecosistema amazónico.

“Un territorio que ha sido vejado por la tala ilegal, por acciones de narcotraficantes, por gente de mal vivir que lo único que quiere es su beneficio en contra de la mayoría de un pueblo indígena que ha sido por años dejado de lado, olvidado”, afirmó.

Finalmente, el candidato señaló la necesidad de priorizar la sostenibilidad ambiental y la protección de las comunidades indígenas.

“Nosotros como políticos tenemos que ser muy claros que no solamente por un bolsón de votos, sino que tenemos que pensar precisamente en aquellas personas y pobladores que lo único que quieren es tener sostenibilidad, cuidado y protección del medio ambiente”, concluyó.