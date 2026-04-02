En el sexto día del debate presidencial, el candidato Antonio Ortiz respondió a una pregunta ciudadana sobre el desarrollo de infraestructura logística y portuaria en el país.

La consulta fue formulada por un vecino del distrito de Santiago de Surco, quien planteó:

“¿Tiene usted una estrategia clara para desarrollar puertos complementarios al Megapuerto de Chancay como Corío en el sur y Bayóvar en el norte y crear una red conectividad multimodal sea vial, ferroviaria y aérea, que nos integre con Brasil y otros países de Sudamérica, permitiendo el intercambio comercial con Asia y potenciando el crecimiento económico del Perú?”

Ortiz plantea trenes de alta velocidad entre Tumbes y Tacna

En su respuesta, el candidato del Salvemos al Perú señaló que el desarrollo ferroviario debe ser una prioridad para mejorar la competitividad nacional.

“Lo que tenemos que hacer, de Tumbes a Tacna, de Tacna a Tumbes tienen que traerse trenes de alta velocidad entre 200 a 300 km/h para poder ser competitivo a nivel internacional”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de conectar estos sistemas ferroviarios con el Megapuerto de Chancay, como eje estratégico del comercio exterior.

“Ahora que tenemos con Brasil y llegar hasta Chancay va a ser fabuloso”, sostuvo.

Propone fortalecer industria nacional para infraestructura ferroviaria

Durante su intervención, el candidato también planteó impulsar la producción nacional de insumos necesarios para la construcción ferroviaria.

“En nuestro gobierno pensamos hacer el tren y en 30 años se hace ese tren, pero invertir bien desde el comienzo haciendo una fundición de acero para hacer los rieles”, indicó.

Además, mencionó la necesidad de fortalecer la producción interna y aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece el país.

“Tenemos una maravillosa oportunidad de crecer en este país”, expresó.

El candidato concluyó su intervención señalando la importancia de que las autoridades impulsen proyectos de infraestructura estratégica que fortalezcan la integración regional.