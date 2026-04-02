Durante el bloque de Pregunta Ciudadana, José Luna respondió a una consulta sobre cómo garantizar la correcta ejecución de obras públicas y evitar sobrecostos, retrasos y deficiencias en la calidad. El candidato enfocó su intervención en la corrupción estructural dentro del Estado y la falta de control efectivo en las inversiones.

“La corrupción y la ineficiencia e ineficacia ha acopado todas las construcciones y el aparato del Estado”, expresó.

El postulante de Podemos Perú planteó como eje central de su propuesta la creación de una “supercontraloría” completamente independiente del poder político. Según explicó, este organismo tendría autonomía económica y funcional para supervisar la ejecución de obras públicas.

“Por eso la única solución para el Perú es crear una supercontraloría que no dependa de la clase política para nada, donde el contralor sea elegido por voto popular y totalmente independiente, donde su economía dependa totalmente independiente y no dependa del Ejecutivo”, explicó.

Luna detalló que esta entidad contaría con un presupuesto propio equivalente a un porcentaje de las inversiones públicas. Además, indicó que los auditores de cada sector responderían directamente a esta institución para fortalecer el control.

“Proponemos ese organismo que el 3% de las inversiones sea su presupuesto y donde cada auditor de cada sector público dependa directamente del contralor”, apuntó

El candidato también propuso otorgar protección constitucional a esta entidad para garantizar su autonomía. Señaló que el objetivo es que tenga la capacidad de sancionar y denunciar actos de corrupción en todos los niveles del Estado.

“Una contraloría totalmente independiente, protegida constitucionalmente, así como el Banco de la Reserva y mucho más protegida todavía para que pueda meter preso y denunciar a todos los ladrones que se han ubicado en toda la administración pública”, mencionó.

En su intervención, Luna cuestionó duramente el funcionamiento de instituciones como la fiscalía y el Poder Judicial. Indicó que estas entidades no están cumpliendo su rol frente a los casos de corrupción.

“Definitivamente ya no se puede luchar porque la contraloría se ha corrompido, la fiscalía en provincia está corrompida y el Poder Judicial también. Eso lo puedo probar porque he hecho denuncias de 15 000 funcionarios y 300 obras hace un par de meses”, indicó.

El postulante concluyó señalando que su propuesta busca reformar el sistema de control del Estado para garantizar transparencia en las obras públicas. Asimismo, indicó que su planteamiento apunta a erradicar la corrupción en la administración estatal.