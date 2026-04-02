Este 1 de abril se desarrolló la sexta y última jornada del debate presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026, evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La actividad reunió a un nuevo grupo de candidatos que expusieron sus principales propuestas ante la ciudadanía en el cierre de esta etapa del proceso electoral.

Durante la jornada, los postulantes participaron en bloques temáticos centrados en educación, empleo, desarrollo y emprendimiento, además de responder preguntas ciudadanas y presentar sus mensajes finales. Con ello, concluye el ciclo de debates presidenciales programados por el ente electoral.

¿Qué candidatos participan este 1 de abril?

En esta sexta y última jornada, los postulantes han sido distribuidos en cuatro ternas para ordenar sus intervenciones a lo largo del debate, siguiendo el formato establecido por el Jurado Nacional de Elecciones.

Armando Masse

Jorge Nieto

José Williams

Antonio Ortiz

César Acuña

Wolfgang Grozo

Rosario Fernández

Ricardo Belmont

Rafael Belaunde

Alfonso López Chau

José Luna

¿Cómo se organizan los enfrentamientos por ternas?

Los candidatos han sido agrupados en cuatro bloques para sus intervenciones en los dos ejes temáticos de la jornada.

Terna 1: Armando Masse, Jorge Nieto, José Williams / Antonio Ortiz, José Williams, Armando Masse

Armando Masse, Jorge Nieto, José Williams / Antonio Ortiz, José Williams, Armando Masse Terna 2: Antonio Ortiz, César Acuña, Wolfgang Grozo / Alfonso López Chau, César Acuña, Jorge Nieto

Antonio Ortiz, César Acuña, Wolfgang Grozo / Alfonso López Chau, César Acuña, Jorge Nieto Terna 3: Rosario Fernández, Ricardo Belmont / Rafael Belaunde, Ricardo Belmont

Rosario Fernández, Ricardo Belmont / Rafael Belaunde, Ricardo Belmont Terna 4: Rafael Belaunde, Alfonso López Chau, José Luna / Rosario Fernández, José Luna, Wolfgang Grozo

¿Qué temas se abordarán en esta última fecha?

Durante esta jornada final, el debate se estructura en dos bloques temáticos que guiarán las intervenciones de los candidatos en torno a asuntos clave para el país.

Educación, innovación y tecnología

Empleo, desarrollo y emprendimiento

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▶️ 10:48 p.m.

Culmina la tercera y última fecha de la segunda fase del debate con la participación de 11 candidatos presidenciales. Con ello, se da por finalizado el ciclo de exposición de propuestas organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

▶️ 10:41 p.m.

Los candidatos presidenciales iniciaron sus mensajes finales en el debate electoral tras el desarrollo de los bloques temáticos programados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

▶️ 10:37 p.m.

Rosario Fernández y José Luna Gálvez protagonizaron un intercambio de palabras durante el debate presidencial, en el bloque referido a la empleabilidad juvenil y la formación universitaria.

Rosario Fernández cuestionó a Luna Gálvez al señalar su responsabilidad en el sistema universitario y exigir explicaciones sobre la situación de estudiantes afectados por procesos de desacreditación, además de pedir mayor exigencia en la acreditación de universidades.

▶️ 10:18 p.m.

Ricardo Belmont respondió al elogio de Rafael Belaúnde con un breve comentario en el que le dijo: “Tienes la clase de tu abuelo”.

▶️ 10:17 p.m.

Rafael Belaúnde destacó la gestión del exalcalde de Lima Ricardo Belmont, a quien rindió homenaje por su administración municipal en la década de 1990, resaltando la ejecución de obras en un contexto económico adverso.

▶️ 10:14 p.m.

Rafael Belaúnde señaló que la generación de empleo de calidad depende de promover mayor inversión privada, al considerar que este factor es la base para impulsar mejores oportunidades laborales en el país.

#Voto2026 | Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular: Si queremos tener mejor empleo, tenemos que tener más y mejor inversión privada. Esa es la base de generar empleo de calidad



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▶️ 10:11 p.m.

Rafael Belaúnde y Ricardo Belmont presentan sus intervenciones en el segundo bloque del debate presidencial, centrado en empleo, desarrollo y emprendimiento.

▶️ 10:07 p.m.

César Acuña afirmó que su objetivo de crecimiento económico sería no menor al 6% anual, cuestionando el desempeño actual. Señaló que impulsaría la eliminación de trabas burocráticas, la promoción de inversiones mediante APP y el desarrollo de proyectos de irrigación y apoyo al sector agrícola.

▶️ 10:01 p.m.

Alfonso López-Chau, César Acuña y Jorge Nieto participan en el segundo bloque del debate presidencial, centrado en empleo, desarrollo y emprendimiento.

▶️ 09:55 p.m.

Armando Massé planteó fortalecer la formación escolar con una orientación vocacional más intensiva desde cuarto de secundaria, además de incorporar cursos de administración básica y una etapa adicional de sexto de secundaria de carácter voluntario.

▶️ 9:53 p.m.

Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú, sostuvo que el país no requiere políticas de bonos, sino impulsar la producción, el emprendimiento y el trabajo como ejes principales para el desarrollo económico.

▶️ 9:45 p.m.

Antonio Ortiz, José Williams y Armando Massé inician sus intervenciones en el segundo bloque del debate presidencial, enfocado en empleo, desarrollo y emprendimiento, donde exponen sus primeras propuestas sobre crecimiento económico y generación de oportunidades.

▶️ 9:34 p.m.

Rosario Fernández respondió sobre medidas relacionadas con la protección de derechos de la comunidad LGBT y afirmó que la sexualidad no debe ser motivo de discriminación.

#Voto2026 | Rosario Fernández, candidata presidencial de Un Camino Diferente: La sexualidad no define al ser humano. La sexualidad no tiene derecho a ser discriminada



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▶️ 9:30 p.m.

Ricardo Belmont respondió sobre la mejora de los servicios públicos en las regiones y recordó su gestión como alcalde de Lima. Cuestionó los discursos políticos actuales al considerar que repiten problemas de hace décadas y señaló que su enfoque se basa en priorizar a la persona como eje de su propuesta.

#Voto2026 | Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras: Cuando fui alcalde en dos períodos, hablábamos poco e hicimos muchas obras a favor de la gente más pobre



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▶️ 9:20 p.m.

Jorge Nieto pidió disculpas por su llegada tardía al debate presidencial y explicó que su retraso se debió a una fuerte congestión en la Panamericana Sur. Señaló que el tránsito se vio afectado por bloqueos que complicaron su traslado hacia el Centro de Convenciones de San Borja.

▶️ 9:19 p.m.

Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, propone medidas enfocadas en la prevención de la delincuencia juvenil, planteando fortalecer las oportunidades para practicantes en el Estado como parte de su estrategia.

▶️ 9:14 p.m.

José Luna Gálvez recordó en su intervención que su madre, quien fue maestra, lo motivó a continuar sus estudios, señalando que ese impulso fue clave en su formación personal y profesional.

#Voto2026 | José Luna, candidato presidencial de Podemos Perú: Mi madre maestra me incentivó para seguir estudiando. Gracias a eso, soy lo que soy



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▶️ 9:12 p.m.

José Williams, de Avanza País, expone propuestas orientadas a fortalecer el sistema de salud, enfocándose en la mejora de la atención en postas, servicios médicos y hospitales de segundo y tercer nivel. Señala que su plan incluye optimizar la atención mediante el uso de internet y el refuerzo del primer nivel de atención.

▶️ 9:08 p.m.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) da inicio al bloque de preguntas ciudadanas dentro del debate presidencial, en el que los once candidatos responden consultas formuladas desde la ciudadanía en el Centro de Convenciones de San Borja.

▶️ 8:56 p.m.

Jorge Nieto llegó al Centro de Convenciones de San Borja y espera su turno para participar en el debate presidencial, tras superar los problemas de tránsito que retrasaron su arribo.

El candidato señaló que el tráfico en la zona habría sido afectado por intervenciones en la vía, lo que generó complicaciones en su traslado hacia el evento electoral.

▶️ 8:47 p.m.

Rosario Fernández y Ricardo Belmont presentan sus primeras intervenciones en el debate presidencial, centradas en el eje de educación, innovación y tecnología, como parte del bloque temático del evento electoral.

▶️ 8:30 p.m.

Wolfgang Grozo señaló que los docentes cumplen un rol clave en la formación de las nuevas generaciones en el país, por lo que planteó impulsar acciones de cooperación internacional orientadas a fortalecer programas de becas y capacitación para los educadores.

▶️ 8:20 p.m.

José Williams, de Avanza País, plantea que su objetivo es garantizar el acceso de niños y jóvenes a una educación de calidad, con una currícula troncal sólida que incluya pensamiento crítico, educación financiera, deporte y tecnología.

#Voto2026 | José Williams, candidato presidencial de Avanza País: Aspiro a que todos los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, currícula troncal sólida, pensamientos crítico, educación financiera, deporte y tecnología



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▶️ 8:16 p.m.

Jorge Nieto aún no llega al debate presidencial debido al tráfico, situación que estaría afectando el libre tránsito hacia el Centro de Convenciones de San Borja.

Su partido denunció que la congestión vehicular y la presencia de manifestantes en la vía vienen impidiendo su traslado, lo que podría retrasar su participación en el evento electoral de este miércoles.

▶️ 8:13 p.m.

Los moderadores Angélica Valdés y Pedro Tenorio detallan las normas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el desarrollo del debate presidencial. Con estas indicaciones se da inicio formal al evento electoral de este miércoles.

▶️ 7:56 p.m.

Simpatizantes de diversas organizaciones políticas se reúnen en los exteriores del Centro de Convenciones de San Borja, donde se desarrolla el último debate electoral rumbo a las elecciones presidenciales 2026.

▶️ 7:42 p.m.

José Williams se refiere a su crecimiento en las preferencias y marca distancia de otros postulantes. Señala que su campaña se basa en decir la verdad, sin populismo ni promesas inviables, y afirma que tiene una visión distinta frente a propuestas como la reducción de ministerios, apostando por planteamientos realistas de cara al electorado.

▶️ 7:32 p.m.

Armando Massé se presenta en el Centro de Convenciones de San Borja y ofrece declaraciones a la prensa. El postulante evidencia un golpe en el ojo derecho, además de puntos y una curita sobre la ceja.

“Fue un descuido mío. Me golpeé cuando caminaba. No me di cuenta de esas escaleras caracol”, expresó.

▶️ 7:30 p.m.

Ricardo Belmont llega al Centro de Convenciones de San Borja para el debate presidencial y saluda a sus simpatizantes desde el techo de una camioneta, vistiendo un polo y gorro de color negro.

▶️ 7:06 p.m.

José Luna presenta propuestas en materia educativa orientadas a la formación técnica a nivel nacional. “Nosotros tenemos propuestas concretas en educación, como generar politécnicos a nivel nacional. Para eso vamos a destinar S/ 1000 millones”.

#Voto2026 | José Luna, candidato presidencial de Podemos Perú: Nosotros tenemos propuestas concretas en educación, como generar politécnicos a nivel nacional. Para eso vamos a destinar S/ 1000 millones



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▶️ 7:00 p.m.

Wolfgang Grozo: “Lo que tenemos que ver acá, lo que deberían preguntar es cuál es mi hoja de vida, mi trazabilidad, si tengo alguna denuncia de un procedimiento. Entonces, eso ya pasó, como te dije, y seguimos adelante con las propuestas”.

▶️ 6:55 p.m.

Rafael Belaúnde: “El Perú merece planteamientos serios. Nos estamos jugando el futuro del Perú. No todo puede ser circo y chacota.”

#Voto2026 | Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular: El Perú merece planteamientos serios. Nos estamos jugando el futuro del Perú. No todo puede ser circo y chacota



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¿Dónde ver el debate presidencial EN VIVO?

La transmisión del debate estará disponible tanto en televisión como en plataformas digitales, permitiendo que la ciudadanía siga en tiempo real cada intervención.

Señal abierta: TV Perú

Cable: JNE TV

Plataformas digitales: Facebook y YouTube del Jurado Nacional de Elecciones

Terminan los debates presidenciales 2026 del JNE

Con la participación de 11 candidatos presidenciales, concluyó el ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Las jornadas se realizaron entre el 23 y 25 de marzo en su primera fase, y continuaron el 30 y 31 de marzo, además del 1 de abril, en la etapa final. Durante estas sesiones, los postulantes expusieron sus propuestas sobre temas como seguridad ciudadana, educación, empleo y lucha contra la corrupción, cerrando así el proceso de debates previos a las Elecciones Generales 2026.

Elecciones 2026 en Perú: fecha y horario de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que las Elecciones Generales 2026 se realizarán el domingo 12 de abril, con una jornada de votación programada de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en todo el país y también en el extranjero.

Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, requisito indispensable para ejercer el derecho al sufragio.

¿Es válido votar con el DNI vencido en las Elecciones Generales 2026?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la ampliación excepcional de la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o próximo a vencer hasta el 12 de abril de 2026, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en las Elecciones Generales.