El exministro del Interior, Gastón Rodríguez, advirtió que el reciente ataque armado contra un bus en Puente Piedra evidencia un escenario de impunidad y una creciente violencia.

En declaraciones a Canal N, señaló que este tipo de hechos se repite con mayor frecuencia sin una respuesta efectiva del Estado.

Gastón Rodríguez cuestionó la falta de seguimiento a los sicarios capturados, al indicar que no existe información clara sobre cuántos permanecen en prisión. En esa línea, criticó que las promesas de “mano dura” no se han concretado en resultados visibles frente a la delincuencia.

Asimismo, sostuvo que el sistema de justicia presenta fallas estructurales en la articulación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Según explicó, en muchos casos los detenidos con antecedentes recuperan su libertad en corto tiempo, lo que -afirmó- refleja debilidades en el funcionamiento del sistema.

El exministro también mencionó el hacinamiento en los centros penitenciarios, que superan su capacidad, como un factor que agrava la problemática. A ello sumó críticas a la capacidad de respuesta policial, al señalar que, pese a contar con cámaras de seguridad, no se ejecutan operativos inmediatos tras los ataques.

Finalmente, planteó la necesidad de crear una instancia que articule de manera efectiva a las instituciones del sistema de justicia.

Consideró que solo mediante una coordinación real entre los operadores se podrá enfrentar con mayor eficacia la criminalidad y reducir la impunidad.