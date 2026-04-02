El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llega a su fin este miércoles 1 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, con el desarrollo del bloque temático de educación, innovación y tecnología.

En este segmento participa la terna 2, integrada por Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), quienes presentan sus principales propuestas para fortalecer la educación, impulsar la innovación y desarrollar la tecnología en el país.

Propuestas de los candidatos

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú):

“Educar es crear, innovar, tecnología y transformar desarrollo para el país. Si seguimos exportando materia prima, seguiremos siendo un país pobre. Pero si educamos con innovación y producimos con valor agregado, triplicaremos las exportaciones. Eso es la diferencia entre sobrevivir y desarrollar nuestro país: educación conectada con la realidad, con nuestros minerales, nuestra agricultura, nuestra industria.”

César Acuña (Alianza para el Progreso):

“El 70% de niños no comprenden lo que leen y el 80% falla en resolver problemas de matemáticas. En mi gobierno vamos a revertir esta realidad. Implementaré el programa nacional Maestro Digital Perú que capacitará y certificará de manera gratuita a todos los maestros, con internet libre y un bono por capacitación. A todos los alumnos les renovaremos las tablets cada 3 años. Duplicaré el número de vacantes en universidades e institutos públicos y destinaré el 1% del PIB para ciencia, tecnología e innovación.”

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática):

“Hay partidos que han hecho de la educación un sucio negocio. La escuela sigue preparando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe. Duplicaremos Beca 18 y ejecutaremos el programa Beca por Impuestos para que la gran empresa se comprometa en la educación de nuestros jóvenes. Los profesores deben ser los mejores pagados: son los responsables de la formación de las generaciones. Con 500 millones de soles se puede habilitar internet en todos los centros educativos, y eso lo haremos en nuestro gobierno..”

Réplicas entre los candidatos

El intercambio se centró en la calidad de la educación, la conectividad en los colegios públicos y el papel de las universidades privadas en el financiamiento superior. En varios momentos, las intervenciones se volvieron espacios de confrontación directa entre los tres candidatos, con críticas a sus modelos de gestión y a sus vínculos con el sector universitario.

Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú, planteó que el país debe pasar de exportar materia prima a producir con valor agregado gracias a una educación conectada con la industria, la minería y la agroindustria.

“Si seguimos exportando materia prima, seguiremos siendo un país pobre. Si con educación, innovación y producción con valor agregado, crecerá el Perú doble o triple. Eso es la diferencia entre sobrevivir y desarrollar nuestro país”, afirmó.

En otro momento, cuestionó a las universidades particulares, en un contexto que se entendió como una crítica a César Acuña.

“Las universidades particulares, en especial, reciben al año 25 000 a 40 000 millones. Eso es bueno. Pero encima no enseñan lo que debe decir en minería, en industria, en medicina; solamente enseñan educación, contabilidad, derecho y administración. Eso no es la educación del futuro”, indicó.

Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, lanzó una crítica frontal a los partidos que, según él, han convertido la educación en un negocio, y aprovechó para cuestionar de forma explícita a Acuña, combinando una referencia a su estatura con una crítica a su accionar político.

“Hay partidos chatos de integridad que han hecho de la educación un sucio negocio. Prometen plata como cancha, pero donde gobiernan solo dejan inseguridad y pobreza”, cuestionó.

En el plano técnico, destacó que el data center del Estado está a punto de colapsar y que con parte de los 4 000 millones que retorna el Minedu al año se podrían construir dos o tres nuevos centros de datos. Entonces se reafirmó en su propuesta de duplicar Beca 18 y crear Beca por Impuestos, para que las grandes empresas financien la formación de jóvenes sin recurrir a modelos que, según su lectura, se sostienen con recursos públicos dirigidos a universidades privadas.

Eje de este bloque: Educación, innovación y tecnología

Durante este segmento, los postulantes presentan iniciativas orientadas a mejorar la calidad educativa, fomentar la investigación científica y promover la adopción de tecnologías disruptivas. El debate gira en torno a políticas que permitan elevar los índices de aprendizaje, formar talento especializado y posicionar al Perú como hub regional de innovación.

El Perú se ubicó en la parte inferior de la última prueba PISA 2022 a nivel mundial. De los 81 países que participaron, Perú quedó en el puesto 59. Por ello, la discusión sobre educación e innovación es relevante en esta coyuntura electoral.

Perfil técnico de los postulantes

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú): Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Administración por la Universidad ESAN. Ha desarrollado su carrera en el sector privado como gerente general de empresas de retail e importación y consultor en gestión empresarial. Se desempeñó en roles directivos en compañías como EFE S.A. y Tiendas EFE. Actualmente es fundador y candidato presidencial por el partido Salvemos al Perú.

Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Administración por la Universidad ESAN. Ha desarrollado su carrera en el sector privado como gerente general de empresas de retail e importación y consultor en gestión empresarial. Se desempeñó en roles directivos en compañías como EFE S.A. y Tiendas EFE. Actualmente es fundador y candidato presidencial por el partido Salvemos al Perú. César Acuña (Alianza para el Progreso): Es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo, con doctorado en Educación y maestrías en Administración de la Educación y Dirección Universitaria. Fue gobernador regional de La Libertad (2011-2014, 2015-2018 y 2023-2025), congresista de la República (2006-2011) y fundador de la Universidad César Vallejo, la mayor red privada de educación superior del país. Actualmente es candidato presidencial por Alianza para el Progreso.

Es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo, con doctorado en Educación y maestrías en Administración de la Educación y Dirección Universitaria. Fue gobernador regional de La Libertad (2011-2014, 2015-2018 y 2023-2025), congresista de la República (2006-2011) y fundador de la Universidad César Vallejo, la mayor red privada de educación superior del país. Actualmente es candidato presidencial por Alianza para el Progreso. Wolfgang Grozo (Integridad Democrática): Es Mayor General FAP (r) en retiro y egresado de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, con maestría en Desarrollo y Defensa Nacional y doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el CAEN. Fue director de Inteligencia de la FAP y participó en la formulación de políticas de defensa y seguridad nacional. Actualmente es fundador y candidato presidencial por Integridad Democrática.

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¿Cuándo serán las elecciones?

Las Elecciones Generales 2026 están programadas para el domingo 12 de abril. Millones de peruanos elegirán al próximo presidente, congresistas y parlamentarios andinos desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.. Una eventual segunda vuelta se realizaría el 7 de junio si ningún candidato supera el 50% de votos válidos.

El voto es obligatorio de 18 a 70 años y se deberá acudir con DNI vigente (físico o electrónico) como requisito indispensable.

Multas por no votar

La sanción varía según la clasificación socioeconómica del distrito (INEI):

No pobre : S/110 (2% UIT)

: S/110 (2% UIT) Pobre no extremo : S/55 (1% UIT)

: S/55 (1% UIT) Pobre extremo: S/27.50 (0.5% UIT)

La ONPE informó que los miembros de mesa que no asistan enfrentarán S/275 (5% UIT), acumulable a la multa por no votar. Peruanos en el extranjero votarán en oficinas consulares conforme a la Ley Orgánica de Elecciones.