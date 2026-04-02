En el sexto día del debate presidencial, el candidato Alfonso López-Chau respondió a una pregunta ciudadana enfocada en la prevención de la delincuencia juvenil y la atención a jóvenes en situación vulnerable.

La interrogante fue formulada por una ciudadana de la región Callao, quien planteó:

“Considerando que la delincuencia juvenil responde a diversos factores sociales, familiares y económicos y que en el Perú muchos de estos jóvenes provienen de contextos vulnerables ¿Qué programas o proyectos sociales preventivos propondría usted para evitar que los jóvenes incurren en conductas delictivas?”

López-Chau propone continuidad laboral para practicantes del Estado

En su respuesta, el candidato del Ahora Nación señaló que uno de los principales ejes de su propuesta es garantizar oportunidades laborales a jóvenes que realizan prácticas en entidades públicas.

“El primero de ellos hemos sostenido y vamos a sostener que la mayoría de los jóvenes practicantes en las entidades del Estado toman un examen, dan un examen para ser practicantes. No es justo que después de que han dado un examen y que el Estado los ha formado, los ha preparado y simplemente por decisión política los excluye.”

Asimismo, explicó que su planteamiento busca evitar la exclusión laboral juvenil tras el periodo de formación.

“Creo que esta alternativa que planteamos de que los practicantes deben si han pasado una preparación, si han dado un examen y han cumplido con todo, debieran quedarse en el Estado.”

Propuesta incluye acciones contra redes delictivas

Durante su intervención, el candidato también vinculó la prevención del delito juvenil con el combate a las estructuras delictivas.

“En cuanto a seguridad hemos dicho varias veces, hay que cortar las venas de la delincuencia. Su vena financiera para que no extorsione, su vena de residencia, su vena de movilidad, su vena de las redes.”

El candidato añadió que esta estrategia busca reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

“Hay que cortarle las venas a la delincuencia. Esa ha sido la propuesta de Ahora Nación.”