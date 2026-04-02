Durante el bloque de Pregunta Ciudadana, César Acuña fue consultado sobre la falta de acceso a agua potable y alcantarillado, una problemática que afecta a millones de peruanos, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, el candidato evitó plantear propuestas específicas y orientó su intervención hacia un diagnóstico general de la situación.

“El problema de los peruanos es que no tienen agua. Y además que no tienen agua, no tienen luz. No tienen carreteras”, respondió

El postulante de Alianza para el Progreso señaló que el acceso al agua debe ser la principal prioridad de cualquier gobierno. No obstante, no precisó mecanismos concretos para cerrar las brechas existentes en el país.

“Creo que cualquier gobernante, quien gane, su prioridad número uno es darle agua a la gente, darle agua potable”, mencionó.

Acuña mencionó la implementación de un programa para atender esta problemática, aunque sin detallar su alcance, financiamiento o plazos de ejecución. Su respuesta se centró en la necesidad de cerrar brechas en servicios básicos.

“Por eso es que haremos un programa de tal manera que cerremos la brecha. No puede ser que en el siglo XXI tengamos familias que compran agua y lo guardan para una semana”, indicó.

El candidato amplió su planteamiento hacia otros servicios como electricidad e internet, sin profundizar en estrategias específicas. En ese contexto, indicó que su propuesta busca atender de manera general las necesidades de la población.

“En el gobierno de César Acuña de Alianza para el Progreso nuestra prioridad número uno es atender la necesidad de la gente. Y lo que necesita la gente es agua, luz, carreteras y bienestar”, prometió.

Durante su intervención, también hizo referencia a las condiciones en colegios donde la falta de agua afecta los servicios básicos. Sin embargo, no explicó cómo se intervendría en estos casos.

“Imagínese cómo es posible que los colegios, el peor lugar sean los servicios higiénicos porque no hay agua”.

Acuña concluyó señalando que su gestión priorizará la atención de la población vulnerable. Pese a ello, no presentó medidas técnicas o estructurales para enfrentar el problema del acceso al agua y saneamiento.

“Vamos a hacer internet, agua y luz porque tenemos que atender a esa gente”.