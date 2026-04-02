En el sexto día del debate presidencial, los candidatos Rafael Belaunde y Ricardo Belmont Casinelli participaron en el bloque temático sobre Empleo, Desarrollo y Emprendimiento, en el que se analizaron propuestas para enfrentar la informalidad laboral juvenil.

Durante el inicio del bloque se recordó que la informalidad laboral entre jóvenes representa uno de los principales desafíos del país, lo que exige propuestas orientadas a generar empleo formal y sostenible.

Belaunde destaca inversión privada como motor del empleo

El candidato Rafael Belaunde, del Libertad Popular, inició su intervención destacando el rol del crecimiento económico en la generación de empleo.

“La variable que más explica el empleo es el crecimiento económico y lo que más explica el crecimiento económico es la inversión privada”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el fortalecimiento de la inversión debe incluir a empresas de distintos tamaños.

“Si queremos tener más y mejor empleo, tenemos que tener más y mejor inversión privada y eso solo se logra con un gobierno serio, que respete las reglas de juego”, afirmó.

El candidato también destacó la necesidad de apoyar a las micro y pequeñas empresas.

“La inversión no tiene que ser solo la gran inversión, tiene que ser la mediana inversión, pero sobre todo la del pequeño y microempresario que es el que da más empleo en el Perú”, indicó.

Entre sus propuestas mencionó reformas orientadas a simplificar procesos administrativos y laborales.

“Para los que hay que tener programas específicos de reformas normativas, de simplificación administrativa, reforma tributaria y una enorme simplificación laboral”, sostuvo.

Belaunde plantea programa para fortalecer microempresas

Durante el intercambio, Belaunde también presentó una propuesta específica dirigida a microempresarios.

“Planteamos un programa Real Activa MYPE, donde Cofide cubra parte del riesgo para que los bancos puedan prestarle a los micro y pequeños empresarios”, indicó.

Además, destacó proyectos de infraestructura que buscan impulsar el desarrollo regional.

“Planteamos dentro de la política de desarrollo la culminación de la carretera marginal de la selva Fernando Belaúnde Terry para prolongarla desde San Martín de Pangoa hasta el puente San Francisco en Ayna”, expresó.

Belmont resalta apoyo a jóvenes y revisión de contratos estatales

Por su parte, el candidato Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, señaló que el impulso al empleo debe incluir oportunidades para jóvenes.

“Innovar para mí es darle la oportunidad a los jóvenes, en efecto, porque los jóvenes están olvidados”, afirmó.

El candidato también destacó la importancia de mejorar las condiciones para emprendedores.

“Las condiciones no están dadas para los pequeños y medianos emprendedores”, sostuvo.

Asimismo, hizo referencia a la necesidad de revisar acuerdos estatales y fortalecer la participación ciudadana.

“Vamos a revisar todos los contratos ley”, indicó.

Durante su intervención, también resaltó el uso de mecanismos de comunicación directa con la población.

“Cuando sea gobierno, voy a hacer lo que hizo AMLO en México. Las mañaneras, pero esta vez se va a llamar ‘Habla el pueblo’ con teléfonos abiertos”, manifestó.