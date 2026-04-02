Durante el bloque de Pregunta Ciudadana, Rosario Fernández respondió a una consulta sobre qué leyes impulsaría para proteger los derechos y reducir la discriminación hacia las personas LGBT en el país. La candidata abordó el tema desde un enfoque de igualdad de derechos y oportunidades.

“Es un tema en el que hoy tenemos que ahondar. Porque la sexualidad no define al ser humano. La sexualidad no tiene derecho a ser discriminada”, señaló.

La postulante de Un Camino Diferente planteó la necesidad de promover la inclusión social de todas las personas sin distinción. En ese contexto, destacó la importancia de garantizar el acceso a oportunidades laborales en condiciones de igualdad.

“Imagínese qué podríamos hacer para a estas personas reinsertarlas no a la sociedad, sino a una comunidad para que puedan ejercer cualquier trabajo digno como cualquier ciudadano peruano”, indicó.

Fernández también vinculó la reducción de la discriminación con el acceso a la educación superior. Asimismo, señaló que el Estado debe asegurar que todos los ciudadanos puedan estudiar sin restricciones.

“En esta situación no solamente trabajar, sino también estudiar en unas universidades no solo con ampliación de vacantes, sino abriendo estas universidades y nacionalizándolas”, planteó.

La candidata propuso fortalecer el rol del Estado en el sistema educativo, incluyendo cambios en la administración de universidades. Según indicó, la educación debe ser un derecho garantizado para toda la población.

“Nosotros estamos viendo que el Estado deja de recaudar millones de aquellas instituciones y universidades que se hacen llamar sin fines de lucro”, afirmó.

Fernández finalizó su intervención destacando la importancia de la igualdad de derechos en el país. En esa línea, sostuvo que todos los ciudadanos deben acceder a servicios fundamentales sin discriminación.

“Todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, de raza, edad, tenemos derecho a una educación que nos ofrece el Estado y que no puede ser utilizada para traficar con la educación”, concluyó.