Durante el sexto día del debate presidencial, el candidato Ricardo Pablo Belmont Casinelli respondió sobre sus estrategias para agilizar los servicios públicos, especialmente en las regiones del país.

El postulante del Partido Cívico Obras enfatizó que la modernización del Estado debe centrarse en resolver problemas históricos que afectan a la ciudadanía.

Recuerda su experiencia como alcalde de Lima

Durante su intervención, el exalcalde de Lima hizo referencia a su experiencia municipal como ejemplo de gestión pública orientada a resultados.

“Cuando era alcalde hablamos poco e hicimos mucho. Son los mismos problemas que escuché cuando postulé hace 20 y 30 años. Son discursos con palabras huecas. El ser humano por encima de todo es nuestra filosofía”, manifestó.

Belmont señaló que los desafíos actuales en servicios públicos no son recientes y que, según indicó, persisten desde décadas anteriores.

Estrategias apuntan a eficiencia y atención ciudadana

El candidato destacó que su enfoque busca priorizar la eficiencia en la gestión pública y mejorar la atención a la población en todo el país.

Asimismo, remarcó que las propuestas deben enfocarse en soluciones concretas que respondan a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en zonas alejadas donde el acceso a servicios básicos continúa siendo limitado.

El bloque concluyó con la exposición de su planteamiento en materia de modernización del Estado y mejora de los servicios públicos.