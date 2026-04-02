En el sexto día del debate presidencial, los candidatos Antonio Ortiz, José Daniel Williams Zapata y Armando Joaquín Massé Fernández participaron en el bloque temático sobre Empleo, Desarrollo y Emprendimiento.

Durante el inicio del bloque se recordó que la informalidad laboral afecta a una gran parte de la población joven, lo que limita el acceso a derechos laborales y capacitación.

Antonio Ortiz propone industrialización y parques industriales regionales

El candidato Antonio Ortiz, del Salvemos al Perú, centró su intervención en la industrialización como eje del crecimiento económico.

“El Perú no necesita bonos, necesita producir, emprender y trabajar”, expresó.

Asimismo, destacó la creación de infraestructura productiva descentralizada.

“Mi propuesta es clara, empleo real, empleo e industrialización del país con parques industriales en cada región para generar trabajo, para que los jóvenes no vengan a la capital.”

El candidato añadió que su estrategia busca impulsar la producción nacional y el comercio exterior.

“La única manera de generar riqueza es produciendo y exportando al mundo”, señaló durante el intercambio de ideas.

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José Williams plantea formalización laboral y apoyo a las Mypes

Por su parte, el candidato José Williams, de Avanza País, destacó la importancia de la seguridad y la formalización para impulsar el empleo.

“La inversión privada y el emprendimiento son fundamentales para generar empleo. Por ello, necesitamos erradicar la extorsión”, indicó.

Entre sus propuestas, mencionó la formalización de trabajadores y la creación de mecanismos digitales para agilizar procesos.

“Vamos a formalizar 1.3 millones de trabajadores con gratificaciones, CTS, vacaciones y seguro.”

También propuso implementar herramientas tecnológicas para simplificar la formalización empresarial.

“Implementaremos una ventanilla digital para formalizar a las pymes en 48 horas.”

Durante el intercambio, añadió la necesidad de impulsar la diversificación energética y el fortalecimiento industrial.

“Es necesario industrializar el cobre y el litio”, afirmó.

Armando Massé plantea capacitación juvenil y formalización rápida

El candidato Armando Massé, del Partido Democrático Federal, enfocó sus propuestas en la formación técnica y la inserción laboral juvenil.

“Cada año 350 000 jóvenes terminan sus secundarias. 70% son ninis, ni trabajan ni estudian”, afirmó.

En ese sentido, planteó cambios en la educación secundaria orientados al trabajo.

“Proponemos orientación vocacional intensa desde el cuarto de secundaria, cursos intensivos de administración básica en quinto de secundaria y sexto de secundaria voluntaria para la formación tecnológica.”

Asimismo, propuso medidas para facilitar la formalización empresarial.

“Exigimos facilidad para su formalización en 24 horas, créditos superblandos, cero multas el primer año y beneficios tributarios progresivos”, sostuvo.

Intercambio incluyó propuestas sobre exportaciones y descentralización

Durante el diálogo entre candidatos, se abordaron temas relacionados con exportaciones, apoyo a microempresas y descentralización productiva.

Ortiz reiteró su enfoque en el desarrollo productivo nacional.

“Desarrollo productivo en el Perú dejará de exportar materia prima. Vamos a exportar alimentos procesados, productos industriales y valor agregado al mundo.”

Por su parte, Williams resaltó la importancia de impulsar clusters industriales.

“Es necesario activar y crear impulsar los clústeres o distritos industriales”, indicó.

Massé, en tanto, destacó la necesidad de descentralizar el crecimiento económico.

“Somos el único partido que propone una verdadera descentralización. Sin descentralización no habrá Perú.”