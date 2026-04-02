El debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) avanza este miércoles 1 de abril en el Centro de Convenciones de Lima, abordando el bloque temático de empleo, desarrollo y emprendimiento.

La terna 2 incluye a Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Jorge Nieto (Buen Gobierno), quienes detallarán medidas para reactivar la economía, reducir informalidad y potenciar el ecosistema emprendedor.

Propuestas de los candidatos

Alfonso López Chau (Ahora Nación):

“El Perú tiene 3 millones 400 mil empresas. De esas, el 99% son micro y pequeña empresa y ocho de cada diez son informales. Para desarrollarnos, necesitamos una excelente política macroeconómica, necesitamos buenas políticas microeconómicas, necesitamos buenas políticas sectoriales de educación, salud, necesitamos industrialización y agricultura, necesitamos buenas políticas de cohesión social, unidad y cultura. Para lograrlo, Ahora Nación ha propuesto una política de profunda descentralización, cuya traducción significa que el gran propósito nacional del Perú sea la conquista de los mercados del mundo”.

César Acuña (Alianza para el Progreso):

“Peruanas y peruanos, crecer el 3% anual es mediocre, no alcanza para cerrar las brechas. En mi gobierno creceremos un mínimo del 6% por año, activando varios motores de la economía. ¿Cómo lo haremos? Apagón regulatorio para simplificarle la vida a toda la inversión, tendremos más de 1 000 barreras burocráticas trabajando con el sector privado y haremos una sustentada reforma del Estado. Esto aportará un punto adicional de crecimiento. Plata como cancha, obras como cancha: adjudicaremos 80 000 millones de dólares en proyectos de APP y proyectos en activos en todas las regiones. Esto nos aportará empleos, más de 2 millones de empleos, y permitirá que nuestras exportaciones agrícolas, los 60 000 millones de dólares que se esperan en la minería, se hagan realidad. Nunca más los proyectos serán dejados a su suerte por el Estado”.

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno):

“¿De qué hablamos cuando hablamos de empleo en el Perú? 4 millones de autoempleados, trabajadores de mercados, estibadores, mototaxistas, personas que venden comida en los alrededores de los mercados, 4 millones. 4 millones más que trabajan en empresas informales sin ningún derecho, con todas las condiciones laborales precarias en las que se desenvuelven. 3 600 000 empleos creados por 2 200 000 unidades agrarias, y finalmente un pequeño sector que no tiene empleo y otro que trabaja en la formalidad. De eso hablamos cuando hablamos de empleo en el Perú. ¿Quiénes proveen ese empleo? La pequeña y microempresa y los pequeños productores agrarios. Tenemos que reorientar la política económica y trabajar para favorecer ese desarrollo. No es un asunto de ventanitas”.

Tema central: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Los postulantes expondrán visiones para dinamizar la productividad, atraer capital extranjero y facilitar la formalización laboral. Se enfatizará en incentivos a mipymes, simplificación regulatoria y alianzas público-privadas para generar puestos dignos en un contexto de 75% informalidad y crecimiento económico por debajo del potencial regional.

Esta agenda resulta de gran importancia ante la desaceleración postpandemia y la necesidad de competir en cadenas globales de valor.

Experiencia técnica de los postulantes

Alfonso López Chau (Ahora Nación): Economista por la Universidad Nacional del Callao, con maestría y doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (2021-2025), director de la Escuela de Ingeniería Económica y director del Banco Central de Reserva del Perú. Actualmente es fundador y candidato presidencial por Ahora Nación.

Economista por la Universidad Nacional del Callao, con maestría y doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (2021-2025), director de la Escuela de Ingeniería Económica y director del Banco Central de Reserva del Perú. Actualmente es fundador y candidato presidencial por Ahora Nación. César Acuña (Alianza para el Progreso): Ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en Administración de la Educación, magíster en Dirección Universitaria y doctorado en Educación. Fue gobernador regional de La Libertad (2015-2018 y 2023-2025), alcalde de Trujillo y fundador de la Universidad César Vallejo. Actualmente es candidato presidencial por Alianza para el Progreso.

Ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en Administración de la Educación, magíster en Dirección Universitaria y doctorado en Educación. Fue gobernador regional de La Libertad (2015-2018 y 2023-2025), alcalde de Trujillo y fundador de la Universidad César Vallejo. Actualmente es candidato presidencial por Alianza para el Progreso. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Ciencia Política por FLACSO y doctorado en Ciencias Sociales por El Colegio de México. Fue ministro de Cultura (2016) y ministro de Defensa (2017-2018). Actualmente es fundador y candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno.

📡SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO AQUÍ

¿Cuándo serán las elecciones?

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el domingo 12 de abril de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En este evento se elegirá al nuevo presidente de la República, congresistas y parlamentarios andinos. En caso de empate entre 2 candidatos, la segunda vuelta está prevista para el 7 de junio.

La ONPE, continua exhortando a la ciudadanía a verificar con anticipación su lugar de votación a través de su plataforma oficial Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de evitar cualquier confusión o retraso el día de los comicios.