Por: Jerry Bautista

La falta de funcionamiento y de recambios afectaron a la selección peruana, que pasó en poco tiempo de pelear por el repechaje a estar en el fondo de la tabla de las Eliminatorias. A propósito del tema, Miguel Company, extécnico de la “Bicolor”, hizo un análisis general de las dificultades que siguen sin solucionarse.

Ha sido parte de la selección en distintas etapas. ¿Cómo ha visto el proceso al Mundial 2026?

Yo creo que llamarlo proceso no es lo adecuado. En Perú, nunca ha habido procesos. Se hacen trabajos acelerados, no planificados y siempre cargados de ilusión con esperanza, basados en el elemento humano, que es el material más valioso. No obstante, si a ese material no se le trabaja bien, la producción va a ser baja. Y eso es lo que nos está costando generación tras generación. Nos alimentamos de la ilusión y de las posibilidades, pero nunca vemos la realidad.

En estos meses, los seleccionados han pedido recambios. ¿Por qué no tenemos nuevos talentos?

Es que sucede por naturaleza. Yo veo fútbol desde la década del 50 y siempre hemos tenido buenos jugadores. Tuvimos un bache en 1987, con la lamentable tragedia de Alianza que enlutó al país. Ahí sufrimos una carencia de jugadores, pero después aparecieron otros, como Guerrero, Farfán, Pizarro, “Chorri” Palacios... buenos y presentables a nivel internacional. Si no se trabajan esos jugadores, las generaciones venideras no tendrán ningún sustento. O son buenos o no, pero hay jugadores que en el camino mejoran sus condiciones. A título personal, siempre he reclamado que se debe elevar la calidad dirigencial, la calidad periodística y la calidad técnica, pero no sucede. Tenemos un déficit, unos arbitrajes que no se sabe si técnicamente son malos u otras son las intenciones por las cuales no arbitran bien. Los jugadores están pensando en irse al extranjero en dos días. El fútbol se ha convertido en algo extremadamente comercial. Se venden los buenos, los regulares y los que todavía ni llegan a regulares. Entonces, siempre tenemos déficit interno. Y nosotros no somos un país brillante en exportación, como lo es Uruguay, Argentina o Brasil. Se nos van unos cuantos jugadores y baja la calidad, que de por sí ya es baja, de la liga doméstica.

Se habló mucho de la ausencia de Cueva en la selección en la última fecha doble de las Eliminatorias, pues estaba en un buen momento y faltó inventiva en ataque. ¿Hubiera sido buena su convocatoria?

Respetando la indumentaria del técnico, personalmente y estrictamente como hombre de fútbol y como peruano, me hubiera gustado que esté Christian Cueva en el campo. Tiene una personalidad dentro del campo que la demuestra y en sus últimos partidos había tenido una recuperación, así que valía la pena tenerlo, como inicialista o como suplente. Hubiera sido útil a la selección en estos dos partidos tan trascendentales.

Agustín Lozano nominó a tres técnicos en estas clasificatorias, todos con poco tiempo, y la selección quedó a seis puntos del repechaje con la misma cantidad por jugar. ¿Cómo ve el futuro del equipo?

La selección empezó muy mal. Con el empate 0-0 en Asunción, nos dimos cuenta que el equipo era demasiado pobre. El rival tuvo tiros en el palo y Perú nada, no mostró nada, al margen del resultado, que es positivo un empate en una sede bastante difícil. A partir de ahí, se debió pensar en las siguientes fechas. Con Brasil, perdió 1-0 en el último minuto, pero el equipo no decía nada. Y a partir del siguiente partido, con Chile, es donde viene el desánimo de toda la gente y no había un segundo plan. Y no se trataba de un cambio de técnico, porque si se equivocaron ahí, no debieron verlo en ese momento, sino antes, si era o no lo que necesitaba el plantel. Había la necesidad de centrarse... en Perú no pensamos. Recordemos cómo estaba Paraguay y ahora está clasificado de forma directa, con una asombrosa campaña después de ser irregular. Era lo mismo que sucedía con Perú. Creo que lo que siempre falta son ideas. ¿Qué sucede? Que llegan a la Federación con más ambiciones de poder y fines de lucro, que realmente pensando en el mejoramiento del fútbol peruano.

De cara a estas dos fechas restantes de las Eliminatorias, ¿se debería apelar a nuevas caras o sería un riesgo?

Aún siendo remotas las posibilidades que tiene Perú, porque depende de sus dos partidos, los dos de Venezuela y los dos de Bolivia, yo me jugaría por la posibilidad de clasificar. Analicen el siguiente partido, tanto para Bolivia como Venezuela, lo más probable es que sean derrotas. Y ambos tienen un cierre muy difícil: en casa contra Brasil, no por la altura va a ser favorito Bolivia; ni tampoco Venezuela frente a Colombia, que jugó pésimo contra Perú, pero mejoró mucho contra Argentina. Respecto a nuestra selección, a Uruguay siempre se le complica. Yo he sido técnico ante ellos y los he visto, sobre todo cuando están en casa. Es local, así que tiene que salir a proponer. Y si Perú saca adelante ese partido y saca el de Lima (con Paraguay), que ambos son difíciles, en especial por la poca producción futbolística, con solo seis goles en 16 partidos, yo me la jugaría por la clasificación.

Al vivir en México, Company detalla la razón por la que no hay transferencias a la Liga MX: “El fútbol peruano es admirado por su calidad, pero no por sus logros. La percepción es que no crece porque los méritos son pocos; y los deméritos, muchos”.