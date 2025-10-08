Las escuadras de Miguel Grau y FC Las Lomas lideran el Grupo A y B, respectivamente, en la Segunda División de fútbol de Huanchaco.

GRUPO A

En el Estadio Municipal de Huanchaco, Madrid Huanchaco abrió la jornada y goleó 6-0 a Deportivo Victoria. Luego, Deportivo Parma superó 3-1 a Talentos FC. De fondo, Miguel Grau superó 2-1 a Atlético King Rey para sumar su tercer triunfo consecutivo.

Miguel Grau es líder con 9 puntos. Luego, le siguen Juventud Huanchaquito (6), Madrid Trujillo Huanchaco (6), Deportivo Parma (3), Atlético King Rey (1), Deportivo Victoria (0) y Talentos FC (0).

GRUPO B

La escuadra de FC Las Lomas marcha imparable y superó 5-2 a Sport Víctor Larco para seguir en lo alto de su serie con tres victorias al hilo.

Por su parte, Cruzado Sport venció 2-1 a C.A. Mannucci Junior y Juventud El Cruce empató 2-2 con Manolo Salinas.

FC Las Lomas es puntero con 9 puntos. Luego, le siguen Juventud El Cruce (7), Manolo Salinas (4), Sport Víctor Larco (3), Cruzado Sport (3), Atlético Libertad (0) y C.A. Manucci Junior (0).

SE VIENE

El sábado 11 de octubre, se disputará la cuarta fecha y se inicia con el duelo entre Manolo Salinas y Mannucci Junior a las 2 de la tarde. De fondo, 4 p.m., Cruzado Sport vs. Sport Víctor Larco.

Para el domingo 12 de octubre, a las 10 de la mañana, FC Las Lomas vs. Atlético Libertad. Luego, 12 del mediodía, Deportivo Victoria vs. Atlético King Rey, 2 p.m. Miguel Grau vs. Talentos FC y 4 p.m. Deportivo Parma vs. Juventud Huanchaquito.