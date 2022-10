Inician las vacaciones de Miguel Trauco. El futbolista peruano jugó el último partido de la fase regular de la Major League Soccer, donde San José Earthquakes igualó ante Seattle Sounders por 2-2 y, tras ello, evaluó la calidad de su club y su futuro.

En ese sentido, Trauco comentó con GOLPERU que “hicimos un buen partido ante un gran rival, que es el representante de la MLS que jugará en el Mundial de clubes. Seattle Sounders no es cualquier equipo y jugando de visita le hicimos un gran encuentro, esa tiene que ser la actitud para la próxima temporada. Este es un grupo joven pero con mucha calidad”.

No obstante, con la temporada terminada para el equipo californiano, el lateral izquierdo ya tiene previsto un plan para seguir trabajando y mantener el nivel competitivo, el mismo que espera le permita estar de nuevo en la mira de la Selección Peruana para inicios de las próximas Eliminatorias.

“Mi idea es regresar a Perú, quedarme en Lima y entrenar en Videna. Tenemos vacaciones muy largas - 3 meses - y hay que seguir entrenando para mantenerse en forma, sino todo se complica cuando empiezan los trabajos de pretemporada. Ese es mi plan para tratar de mantener el nivel físico”, indicó.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de Raúl Ruidíaz, quien tras el último partido amistoso que tuvo contra El Salvador salió lesionado, por lo que estuvo ausente en el choque contra San José. Al respecto, el exdefensa ‘crema’, dijo que “no sabía que su lesión era tan grave y en esta semana me comunicaré con él y hablaremos”.

Cabe destacar que, Miguel Trauco llegó en septiembre a San José Earthquakes, donde tuvo un periodo de adaptación y hasta disputar los últimos tres partidos con el club, siendo el choque contra Seattle Sounders el primero en el que ingresó como titular y sumó 78 minutos.