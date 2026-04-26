De la mano de Julio Begazo, Sportivo Huracán alza el título de la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa (Cercado) luego de 8 años. El conjunto verdolaga derrotó por un contundente 6 a 0 al FBC Piérola en la última fecha del torneo de Primera División que en todo el año se jugó lejos del tradicional estadio Melgar.

‘Gglobito’ partió con la presión de los resultados previos, debido a que al inicio del compromiso empezaba en el tercer lugar con 24 puntos y fuera de la zona de clasificación a la etapa provincial de la Copa Perú.

Solo a los 4 minutos de iniciado el partido, Julio Monroy definió solo frente al portero para encaminar el triunfo verdolaga. A los 12 minutos, Renzo Condori amplió la ventaja en el marcador. Para cerrar el primer tiempo, Bryan Castillo anotó el tercero a los 25 minutos.

Para la segunda mitad, Monroy anotaría su doblete a los 49 minutos; solo 3 minutos después, Juan Carlos Abril marcaría el quinto tanto. En ambos goles dejaron colgando al guardameta de Piérola. Finalmente, Santiago Vera a los 63 minutos sentenció el sexto tanto.

Previamente, Sportivo Huracancito derrotó 6 a 1 al Temperley. Los goles del cuadro verde fueron anotados por Diego Ocros (3), Jeremy Zeballos y Manuel Ojeda (2), mientras que el descuento lo marcó Víctor Balta.

El primer partido de la jornada terminó igualado a un gol entre las escuadras de White Star y Adepa La Esperanza; este último sumó 6 puntos y se salvó del descenso.

Sportivo Huracán campeona en la liga del Cercado Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Sportivo Huracán campeona en la liga del Cercado Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Sportivo Huracán campeona en la liga del Cercado Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

VERGONZOSO

Aunque la celebración se festejó al cierre de la jornada, dos walk-over (W.O.) pusieron el tinte vergonzoso de la fecha, los mismos que definieron a los dos descendidos de este año.

Arequipa FBC no se presentó a su duelo ante Atlético Universidad, quedando relegado a la última ubicación de la tabla con solo 3 puntos.

Tras este hecho, Tiznados FC, quien venía de ser el campeón distrital del año pasado, también perdió por W.O. Lo más insólito fue que el equipo se presentó al partido, pero sin la indumentaria, ocasionando no solo dar el encuentro por perdido, sino también la resta de 3 puntos que lo lleva a ubicarse en el penúltimo lugar con 5 puntos.