Por sus 50 años, Real Castilla clasificó a la Etapa Provincial de la Copa Perú en Arequipa tras vencer 1-0 al conjunto de Atlético Arequipa City en un duelo que definió el destino de la punta. El partido se disputó este viernes en el estadio Arturo Díaz Huerta, donde la mínima diferencia decidió quién pasó a la siguiente fase del fútbol macho.

El clásico de Cerro Colorado empezó a las 15:30 horas, pero en solo 15 minutos, el elenco castillano se impuso con el tanto de David Vilca. A pesar de los esfuerzos de Atlético Arequipa, el marcador no se movió más. Un tanto que valió oro, porque con esa victoria Real Castilla llegó a los 24 puntos y selló de manera matemática su clasificación al torneo provincial.

Con el pase de Real Castilla ya sellado, todas las miradas apuntan ahora a Atlético, que con 23 unidades en su haber sigue en carrera por la segunda plaza clasificatoria. El equipo no puede fallar y deberá salir a ganar en la última fecha del domingo 26 para asegurarse el boleto en el fútbol macho.

Atlético Arequipa City espera la última fecha. Foto: V. Medina

OTRO PARTIDO

En el primer compromiso de la tarde, Racing Club no tuvo piedad de Social América y venció con una goleada de 3-0 que ratifica su buen momento en el torneo. Anderson Quispe (2) y Lionel Flores fueron los autores de los goles y marcaron la diferencia.

Este resultado consolida al conjunto Racing en la tabla con 20 unidades y manda una señal de aviso a los demás líderes de cara a la última fecha. Mientras que Social América se queda con 14. (V. Medina).