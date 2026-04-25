Este fin de semana llega a su final la etapa distrital de la Copa Perú en la provincia de Arequipa, teniendo hasta el momento a 21 de los 40 equipos que participarán en la etapa provincial.

La Liga Provincial de Fútbol de Arequipa programó para este lunes 27 de abril el sorteo de la etapa provincial, convocando a las ligas distritales y a los representantes de los equipos clasificados. Este sorteo se realizará en el auditorio del Instituto Superior CIMAC.

Arequipa (Cercado), Miraflores, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Yarabamba y Yura son las ligas distritales en las que se definirán a sus representantes en la última fecha. En el caso del Cercado, los partidos se vienen desarrollando desde esta mañana, la última fecha en el Complejo Deportivo Arequipa en Alto Selva Alegre.

Cabe señalar que para esta etapa no se usarán los estadios Melgar y Carlos Alfredo Villanueva - Umacollo por falta de certificado ITSE en ambos escenarios deportivos.

CLASIFICADOS

Alto Selva Alegre:

Deportivo Do Brasil.

Cayma:

Amigos de la PNP Casimiro Cuadros.

Cerro Colorado:

Real Castilla.

Characato:

Olímpico San Francisco.

Cultural Characato.

Jacobo Hunter:

Atlético Pisco (campeón).

CADMA Hunter (subcampeón).

José Luis Bustamante y Rivero:

Toro FBC.

FBC Simón

La Joya:

FBC Melgarcito.

Atlético Villareal.

Mariano Melgar:

FBC La Pepa (campeón).

Mollebaya:

Deportivo Scorza (campeón).

FBC Santa Ana (subcampeón).

Paucarpata:

CIMAC (campeón).

Aragonés Porongoche.

Uchumayo:

Deportivo Libertad.

Deportivo Dinamo.

Vítor:

Barrio Nuevo (campeón).

Yanahuara:

Deportivo San José.

Club Internacional Junior