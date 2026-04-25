Dos w.o se registraron en la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa. Foto: Captura de pantalla de Toño Deportes.
Dos w.o se registraron en la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa. Foto: Captura de pantalla de Toño Deportes.

Lo que debía ser una fecha final cargada de emoción en la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa (Cercado) por la definición del título, viene siendo una jornada para el olvido y con sabor a vergüenza luego de registrarse 2 walk-over (W. O.) en el campo del Complejo Deportivo Arequipa, en Alto Selva Alegre.

El primer partido de la fecha se jugó con normalidad, terminando en un empate a un gol entre White Star y Adepa La Esperanza; este último se juega el descenso.

El segundo encuentro programado entre Atlético Universidad y Arequipa FBC no se jugó debido a que el segundo club no se presentó al partido, perdiendo automáticamente por un marcador de 3 a 0 y que lo condena al descenso al sumar solo 3 puntos y sin ninguna victoria en el torneo.

El tercer partido, en un hecho más insólito, Tiznados FC se presentó a su partido contra FBC Aurora, pero sin la indumentaria deportiva, por lo que se le dio el partido por perdido por 3 a 0.

TÍTULO Y DESCENSO

Con estos resultados, Atlético Universidad pasa al primer lugar con 25 puntos, mientras que Sportivo Huracán se encuentra con 24 a falta de su partido contra FBC Piérola a las 14:40 horas.

Por su parte, FBC Aurora sube al tercer lugar sumando 22 puntos, pero sin ninguna posibilidad de clasificar a la etapa provincial de la Copa Perú. En tanto, Sportivo Huracancito se ubica en el cuarto lugar con 22 puntos, a falta de su partido contra Temperley, pactado para las 12:40 horas.

En lo que respecta al descenso, Arequipa FBC es el primer descendido con solo 3 puntos, mientras que Adepa La Esperanza sería el segundo equipo en descender al sumar 6 puntos, igualando a Temperley, pero con una diferencia de gol menor.

Esta situación podría cambiar si es que a Tiznados FC, aparte de perder el partido por W. O., se le restan 3 puntos por presentarse sin indumentaria, pasando de 8 a 5 puntos.

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