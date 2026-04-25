Lo que debía ser una fecha final cargada de emoción en la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa (Cercado) por la definición del título, viene siendo una jornada para el olvido y con sabor a vergüenza luego de registrarse 2 walk-over (W. O.) en el campo del Complejo Deportivo Arequipa, en Alto Selva Alegre.

El primer partido de la fecha se jugó con normalidad, terminando en un empate a un gol entre White Star y Adepa La Esperanza; este último se juega el descenso.

El segundo encuentro programado entre Atlético Universidad y Arequipa FBC no se jugó debido a que el segundo club no se presentó al partido, perdiendo automáticamente por un marcador de 3 a 0 y que lo condena al descenso al sumar solo 3 puntos y sin ninguna victoria en el torneo.

El tercer partido, en un hecho más insólito, Tiznados FC se presentó a su partido contra FBC Aurora, pero sin la indumentaria deportiva, por lo que se le dio el partido por perdido por 3 a 0.

TÍTULO Y DESCENSO

Con estos resultados, Atlético Universidad pasa al primer lugar con 25 puntos, mientras que Sportivo Huracán se encuentra con 24 a falta de su partido contra FBC Piérola a las 14:40 horas.

Por su parte, FBC Aurora sube al tercer lugar sumando 22 puntos, pero sin ninguna posibilidad de clasificar a la etapa provincial de la Copa Perú. En tanto, Sportivo Huracancito se ubica en el cuarto lugar con 22 puntos, a falta de su partido contra Temperley, pactado para las 12:40 horas.

En lo que respecta al descenso, Arequipa FBC es el primer descendido con solo 3 puntos, mientras que Adepa La Esperanza sería el segundo equipo en descender al sumar 6 puntos, igualando a Temperley, pero con una diferencia de gol menor.

Esta situación podría cambiar si es que a Tiznados FC, aparte de perder el partido por W. O., se le restan 3 puntos por presentarse sin indumentaria, pasando de 8 a 5 puntos.