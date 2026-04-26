La Fuerza Aérea del Perú abrió sus instalaciones en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, para el desarrollo del XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026. La actividad reunió a autoridades del sector Defensa, representantes institucionales y ciudadanos que acudieron para presenciar las distintas exhibiciones programadas.

La programación comenzó con el entonamiento del Himno Nacional como parte del protocolo inicial. Luego se realizó el sobrevuelo de 12 aeronaves del Aeroclub del Perú, cuyos pilotos ejecutaron maniobras en formación.

Posteriormente, cinco aeronaves Game Bird de la Escuadrilla Acrobática Bicolor realizaron una presentación en el cielo limeño. A esta demostración se sumó el salto de 50 paracaidistas, quienes descendieron de manera coordinada frente al público asistente.

Exhibiciones y demostraciones operativas

Durante el evento también se presentaron aeronaves como Cessna, Twin Otter y Spartan en distintas maniobras. Además, se llevó a cabo una demostración de búsqueda y rescate en combate como parte de las capacidades operativas de la institución.

Los asistentes tuvieron acceso a una muestra estática de aeronaves de combate, transporte y formación. Esta exposición permitió conocer de cerca el equipamiento utilizado en diversas misiones.

El festival se realiza en conmemoración del natalicio del héroe José Abelardo Quiñones. El subdirector de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, Comandante FAP Carlo Carrión Palacios también señaló que otro de los objetivos es reconocer la labor del personal de la institución en sus distintas funciones.

“Estamos demostrando nuestras capacidades aéreas a través de presentaciones acrobáticas con la Escuadrilla Bicolor, así como operaciones con helicópteros que ejecutan maniobras de inserción, extracción, búsqueda y rescate de nuestras Fuerzas Especiales”, indicó.

Presentación de cazas F-16

Uno de los momentos que generó mayor atención fue la presentación de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon, que formaron parte del programa aéreo. Estas aeronaves realizaron maniobras que permitieron apreciar su capacidad en operaciones aire-aire y ataque a superficie.

Previo a su despegue, los motores de las aeronaves marcaron su presencia en la base aérea. Su desempeño en vuelo incluyó desplazamientos a alta velocidad, considerando que este tipo de avión puede alcanzar velocidades superiores a Mach 2.

En una de las primeras sesiones del día, solo una de las aeronaves sobrevoló el distrito de Surco y zonas cercanas. Este recorrido fue observado por personas que no necesariamente estaban al tanto del evento, mientras que en la base los asistentes registraban imágenes del paso del avión.

Durante la demostración, el piloto ejecutó giros y cambios de dirección en el aire como parte de la exhibición. Estas maniobras fueron seguidas por el público presente, incluyendo familias y menores de edad.

🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | En el distrito de Surco, distintos peruanos aprecian la exhibición de los aviones F-16 en el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, realizado en la Base Aérea Las Palmas.



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¿Hasta cuándo se realizará el evento?

El festival continuará hasta el domingo 26 de abril en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para ingresar, los asistentes deben registrarse previamente en la plataforma digital habilitada y presentar su documento de identidad.

Con esta actividad, el sector Defensa busca acercar sus funciones a la ciudadanía. También se difunden las capacidades operativas y de apoyo en situaciones de emergencia.