Miguel Trauco rechazó las acusaciones formuladas en su contra tras la denuncia por presunta violación sexual presentada por una ciudadana argentina, que también involucra a los futbolistas Carlos Zambrano y Sergio Peña.

El lateral peruano señaló que se encuentra a disposición de las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, Trauco expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y afirmó ser consciente de la gravedad de este tipo de denuncias.

“Me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho”, se lee.

Asimismo, sostuvo que en los últimos días se han difundido diversas versiones que han afectado su imagen personal y profesional, generando una exposición mediática que ha causado un profundo impacto en él y en su entorno cercano.

Finalmente, el exjugador del Flamengo manifestó su plena disposición para colaborar con la justicia y confió en que el proceso permitirá aclarar los hechos de manera objetiva.

También agradeció el respaldo de su familia y de las personas que lo conocen, y pidió respeto para todos los involucrados mientras continúan las investigaciones.