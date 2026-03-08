El Ministerio de Cultura expresó su enérgico rechazo al presunto acto de discriminación étnico-racial ocurrido durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana. Según la denuncia, el futbolista brasileño Cristiano da Silva habría sido víctima de una agresión verbal racista por parte del jugador argentino Franco Coronel durante el encuentro.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el sector Cultura señaló que este tipo de hechos vulnera la dignidad de las personas y contraviene el principio de igualdad y no discriminación que el Estado peruano debe garantizar.

La entidad advirtió que equiparar a una persona con un animal constituye una práctica racista históricamente utilizada para deshumanizar y degradar a la población afrodescendiente.

Asimismo, recordó que en el Perú cerca de un millón de ciudadanos se autoidentifican como parte del pueblo afroperuano, cuya historia e identidad forman parte esencial de la diversidad cultural del país.

Finalmente, el ministerio informó que hará seguimiento a las investigaciones y a las eventuales sanciones que adopten la Federación Peruana de Fútbol, la Liga 1, la Comisión Nacional de Árbitros y los clubes involucrados, con el fin de que el caso sea esclarecido y sancionado con la debida diligencia.