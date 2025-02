Por: Jerry Bautista

Todavía hay bloqueos, mates y servicios por entregar. Mirtha Uribe estuvo alejada del circuito profesional debido a su embarazo, pero volvió por la puerta grande y sigue deleitando a los hinchas con su juego, tanto en Olva Latino como en el Torneo Master. Y en medio de la exigente temporada, la voleibolista nacional cuenta cómo ha sido este nuevo reto personal y deportivo.

Muchos pensaban que te habías retirado y reapareciste en la Liga Nacional. ¿Tenías bien definida esa vuelta o se fue dando en el camino?

En realidad, no entiendo por qué pensaban que me había retirado. Solamente salí embarazada y tenía que ver cómo me recuperaba de la cesárea. Nunca vi finalizada mi carrera por mi embarazo, pues no tenía lesiones, todavía me gusta lo que hago y voy feliz a entrenar. Cuando tenga una decisión clara y sea mi último año, lo diré. Por el momento, estoy disfrutando.

¿Cuánto te costó adaptarte al regreso a los entrenamientos y a la competencia?

Ha sido muy difícil. Empecé a entrenar muy tarde, pues el club donde estoy, Olva Latino, demoró en hacerlo. Si hubiera comenzado antes, ahora me sentiría mejor. Todavía me cuesta jugar, pero tengo la confianza del entrenador Walter Lung, quien cuenta conmigo por mi experiencia. Aún tengo un poco más de peso, a comparación de cuando dejé de jugar, y las rodillas me duelen, aunque no tengo lesiones. Sin embargo, el cuerpo sí siente el volumen por el exceso de peso.

Al convertirte en madre, ¿qué es lo más complicado de combinar ese rol y el deporte?

Es bastante complicado, dado que debo ir a entrenar y dejar a mi bebé que tiene cinco meses. Obviamente, está en buenas manos. Además, hay malas noches. Unos días entrenamos a las 8:00 a. m. y otros, a las 9:00 a. m.; y esos horarios no son un problema para mí, sino que muchas veces no dormía durante la madrugada e iba de frente a los trabajos. Ahí, sí sentía el cansancio, pero igual tenía todas las ganas. Mientras disfrutes lo que haces, así haya adversidades, lo haces con gusto.

En el caso de las deportistas, siempre es complejo pasar a ese período de convertirse en madre, pues supone una pausa obligada a sus labores. ¿Pensaste en serlo antes y decidiste posponerlo por tu carrera?

Siempre pensaba en que iba a ser madre cuando fuera el momento. Nunca tuve ni un susto ni nada, siempre me cuidé mucho, pues estaba en la selección y en un club donde necesitaban mi presencia. No era una prioridad ser madre en ese instante. Ahora que llegó, no es que estaba buscándolo ni nada, me cambió la vida y debí hacer la pausa.

Cumpliste una labor de asistente en Olva Latino durante tu gestación. ¿Tienes el deseo de convertirte en entrenadora en el futuro o trabajar en la formación de nuevas jugadoras?

Sí, estaba como asistente. Me fue bien y por eso digo que no sentí la distancia con las canchas, ya que siempre estuve ahí, con todo y barriga. A la vez, soy coordinadora en unas escuelas de Universitario, en la sede de Puente Piedra; y estoy como supervisora de deportes en Lince. Ya trabajo con menores, pero no soy entrenadora principal, estoy en otra labor, enfocándome en la coordinación, supervisión y búsqueda de niñas con talento y futuro. Creo que ya estoy metida en ese mundo.

Finalmente, con la transmisión por señal abierta, las redes sociales e incluso con el torneo master, la popularidad de la liga de vóley ha crecido. ¿Cómo tomas este renacimiento en la relación con los hinchas?

Es lindo. Siento que he estado en buenas épocas del deporte y en la calle me reconocen. No es que sea nueva para mucha gente o, bueno, de repente para las niñas pequeñas, quienes no han visto el vóley de antes. He estado casi 20 años en la selección y todavía me recuerdan. Ahora, la liga está más difundida con la señal abierta y la gente está más al pendiente. Hay algunos partidos, como los míos, que no salen, por el horario, aunque igual los ven por YouTube u otras alternativas. Es bonito reencontrarse con la gente y recibir el cariño. Si bien las redes sociales también tienen que ver, ahí hay muchos usuarios que te dan cariño y otros que te dan bombas. Ya convivo con eso.

Dato:

Este 16 de febrero juega Olva Latino ante Rebaza Acosta (12:30 p. m.); mientras que el 22-23 de febrero serán las nuevas fechas del Torneo Master en el Callao.