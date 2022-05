Es uno de los peleadores jóvenes más destacados del país. Y ha sido campeón mundial de la World Muaythai Federation (WMF), en la modalidad amateur, en la categoría juvenil 63.5 kg. Se trata de Piero Pineda, conocido popularmente como ‘The Killer’ y que a sus 19 años ya enseña en la academia Barranko Muay Thai, donde empezó su periplo por los deportes de contacto.

Hoy está concentrado en las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), pero sin alejarse del todo del llamado ‘boxeo tailandés’. Recientemente, protagonizó la lucha estelar del Top Combat 7, un evento de muay thai, y se llevó la victoria. Correo se contactó con él para que nos cuente sobre su transición a las MMA y sus próximos objetivos.

¿Cómo iniciaste en el mundo de los deportes de contacto?

Llegué a la escuela Barranko Muay Thai cuando tenía 12 años. Fui a unas clases gratis que eran los sábados con mi hermano. Entrenamos un par de semanas y luego me quedé con el ‘profe’ Guillermo (Cóndor). Poco a poco entrenaba con la gente que competía, también fui peleando poco a poco, y hasta ahora entreno allí.

¿Cómo recuerdas tu paso por el muay thai?

Ha sido una buena etapa. El muay thai me ha enseñado bastante disciplina, a ser puntual. Ha sido importante para mí. Además, he estado rodeado de buenas personas y buenos amigos.

¿Y por qué que cambiaste el muay thai por las MMA?

Porque quiero aprender un poco más de jiu jitsu, de Luta livre (arte marcial y sistema de combate híbrido desarrollado en Brasil), de lucha, aparte que es un poco más completo que el muay thai.

¿En qué momento optaste por este cambio?

Antes de la pandemia ya lo tenía pensado. Estuve entrenando como dos meses y tuve una pelea en el 300 Sparta. Después pasó todo esto de la pandemia, como que paramos. Y hace unos cuatro meses, he retomado los entrenamientos de lucha, de jiu jitsu también. Ya tuve dos peleas profesionales. Hay que seguir aprendiendo.

Hablando de la pandemia, ¿cómo hiciste para no perder el ritmo?

Estuve entrenando un poco de muay thai en mi casa con un saco y con mi hermano de 14 años. Él llevaba los pads, luego yo los llevaba, y así. Pero no es igual que ir a la academia y que el profesor tenga los pads, no es igual que hacer sparring con otros compañeros. Pero me mantuve.

¿Cuánto consideras que te afectó la pandemia?

En verdad, bastante, porque no se pudo competir. Pero sí pude aprender. Pude hacerme mis propios entrenamientos en mi casa. Eso me ha servido bastante para yo poder dar clases. Yo ahora doy clases personales en Barranko Muay Thai.

Me comentaste que has tenido dos peleas profesionales de MMA (una derrota y luego una victoria), ¿cómo te has sentido en ambos combates considerando que tú vienes del muay thai?

La primera pelea me compliqué bastante porque tuve muy poco tiempo para entrenar. Fueron tres semanas. No me pude preparar mucho, pero estaba ansioso por pelear, ya que recién se estaban abriendo los eventos para competir. Entrené un poco de antilucha, lo justo. Aprendí bastante en esa primera pelea. Poco a poco fui entrenando más. Le dediqué más tiempo al piso, a la luta livre, a la lucha, y para la segunda pelea me sentí con más confianza. Ya no tenía ese miedo de que me manden al piso y me puedan ganar rápido. Estaba más preparado.

Estuviste en el combate estelar del Top Combat 7 y lo ganaste, ¿cómo se sintió volver a una pelea de muay thai cuando lo que ahora priorizas son las MMA?

Estuve emocionado. Lo único que me complicó bastante fue que ahora yo estoy haciendo la transición a las MMA y estoy cambiando mi estilo de pelea. Pero me pude adaptar. La pelea fue tranquila. Supe desarrollarme bien.

En el próximo Top Combat podría haber presencia internacional, ¿estarás en ese evento de muay thai o solo quieres dedicarte a las peleas de MMA?

Me gustaría estar en el siguiente Top Combat. Quiero pelear en todo lo que salga, sea de MMA o muay thai. Eso me va a sumar bastante experiencia.

¿Y tienes peleas programadas para estos meses que se vienen?

Al parecer, hay una pelea el 15 de julio, pero sería de MMA. Estamos apuntado a esa, que formaría parte de la WCC (Warrior Combat Championship, una organización peruana).

¿Cuál es el sueño que quienes cumplir en las artes marciales mixtas?

En estos momentos, el máximo logro que quiero conseguir es ser el mejor de mi peso acá en Perú en MMA. Después, ya apuntar afuera cuando se abran las oportunidades.

¿Esperas llegar a UFC o Bellator?

UFC, Bellator o al One Championship, a cualquiera. Sí me gustaría, en verdad. Es el sueño de todos pelear en alguno de estos eventos. Pero ahora estoy enfocado en ser el mejor de acá, luego ya afuera.

