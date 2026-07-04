Mohamed Salah, capitán y estrella de la selección egipcia que este viernes logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 contra Australia , aseguró entre lágrimas que “era el partido de una vida” y que siente “feliz de haber escrito la historia”.

Salah se emocionó después de que Egipto lograse por primera vez en su historia clasificarse a los octavos de final. Previamente, había lanzado ‘a lo Panenka’ el penalti que suponía el 2-3 para su selección, que se impondría finalmente por 2-4.

Mohamed Salah de Egipto cobra un penalti este viernes, al finalizar un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Egipto en el estadio AT&T en Arlington (EE.UU.). EFE/ Mariscal

“Dije que era el partido de una vida. Estoy feliz por haber escrito la historia”, indicó Salah que justificó su decisión de lanzar el penalti de esa forma “para dar confianza” a sus compañeros

“Si alguien tenía que hacerlo era yo. Tengo más experiencia que los demás y quería darles confianza. Lo decidí en el último segundo. Tenía que hacerlo”, añadió.

AMDEP7991. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Mohamed Salah (i) de Egipto celebra este viernes, al final del partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Egipto en el estadio AT&T en Arlington (EE.UU.). EFE/ Kenneth Fernandez

Egipto vs Argentina en octavos

Ahora Argentina y Egipto se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.