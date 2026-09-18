Montevideo City Torque y Cienciano se enfrentan este jueves, a las 7:30 p. m., en el estadio Centenario de Uruguay, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este encuentro definirá a uno de los semifinalistas del torneo continental y representa una oportunidad de oro para el conjunto cusqueño. Con una ventaja de 2-0 conseguida en el partido de ida, los dirigidos por Horacio Melgarejo necesitan sentenciar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia internacional.

De acuerdo con las probabilidades de Inkabet, la victoria de Cienciano alcanza el 16.8%, con una cuota atractiva de 5.60. El ‘Papá’ tiene una estadística que alimenta su expectativa de clasificación. El club cusqueño nunca fue eliminado en una competencia CONMEBOL después de ganar el partido de ida de una serie: consiguió avanzar en las seis ocasiones anteriores en las que llegó a la revancha con una ventaja tras el primer enfrentamiento. Uno de esos antecedentes se produjo precisamente ante un equipo uruguayo, Montevideo Wanderers, en la Copa Libertadores 2008.

Maximiliano Amondarain, defensor central de Cienciano, destacó el valor de la ventaja conseguida en Cusco y la importancia de mantenerla en Uruguay. “Es una diferencia importante para poder venir a plantarnos [a Uruguay] e intentar cerrar la llave contra un rival que viene muy bien”, aseguró en diálogo con DSPORTS.

En suma, Amondarain se refirió a la expectativa de los hinchas cusqueños, quienes recuerdan la gloriosa campaña que culminó con la obtención de la Copa Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana 2004. “La gente ahora renovó esa ilusión. [Tienen] mucha ilusión, al igual que nosotros, de poder hacer historia. Dios quiera que podamos repetir esa hazaña de aquel equipo”, expresó.

El ‘Papá’ tendrá una dura tarea

También, Montevideo City Torque parte como favorito para quedarse con el triunfo en los 90 minutos, con una probabilidad de 60.6% y una cuota de 1.55. El favoritismo del equipo charrúa se explica, entre otros factores, por su fortaleza como local en esta edición continental. Según datos de la CONMEBOL, Torque nunca perdió en casa en la historia de la Copa Sudamericana: registra seis victorias y tres empates en nueve encuentros. El combinado dirigido por Marcelo Méndez tendrá, además, la necesidad de asumir una postura ofensiva desde el inicio, debido a la desventaja de dos goles.

Como dato adicional, Torque consiguió una victoria contundente en la liga local por 3 a 1 este pasado lunes sobre Liverpool, que actualmente es dirigido por Jorge Fossati, exentrenador de Universitario de Deportes.

Finalmente, el empate entre ambos elencos, por su parte, registra una probabilidad de 22.6%, con una cuota de 4.15.