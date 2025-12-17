El joven delantero Ethan McLeod, de 21 años, falleció la noche del martes 16 de diciembre en un accidente automovilístico registrado cerca de la ciudad de Northampton, en Inglaterra.

Según informó la BBC, el futbolista se desplazaba por la autopista M1 cuando su vehículo Mercedes blanco se estrelló contra una barrera, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación por las autoridades.

Jugó con el Macclesfield horas antes del accidente

McLeod acababa de participar en un partido con su equipo, el Macclesfield, club que compite en la sexta división del fútbol inglés. En el encuentro ante Bedford Town, el delantero permaneció en el banco de suplentes.

La noticia generó conmoción inmediata en el entorno del club y en el fútbol semiprofesional inglés.

Mensaje del Macclesfield tras la tragedia

A través de sus redes sociales, el Macclesfield FC expresó su pesar por la muerte del jugador, a quien describió como un futbolista talentoso y una persona muy valorada dentro del plantel.

“Ethan era un jugador increíblemente talentoso y un miembro muy respetado del equipo. La noticia de su fallecimiento ha devastado a todo nuestro club”, señaló la institución en un comunicado.

Formado en la cantera del Wolverhampton

Ethan McLeod se formó futbolísticamente en la cantera del Wolverhampton Wanderers, aunque no llegó a debutar con el primer equipo en la Premier League.

Pese a que ya no integraba la plantilla, el Wolverhampton también expresó sus condolencias y anunció que se realizará un minuto de silencio en su memoria en el próximo partido del club.

“Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Ethan McLeod, a los 21 años. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y a todo el equipo de Macclesfield”, indicó el club.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente, mientras clubes, compañeros y aficionados del fútbol inglés expresan mensajes de pesar por la repentina pérdida del joven futbolista.