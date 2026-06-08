La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 16,908% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 52,445% de los votos válidos en la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026.

Según el reporte actualizado a las 08:05 p.m del 7 de junio, Fujimori se mantiene en el primer lugar de la votación con 52,445%, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanza el 47,555%.

De acuerdo con el avance oficial difundido por la ONPE, los resultados preliminares son los siguientes:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 52,445%

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 47,555%

Fuente: ONPE

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¿Cuántas actas ya fueron contabilizadas?

El reporte oficial indica que, de un total de 92.766 actas electorales, la ONPE ya contabilizó 15.685.

Asimismo, 191 actas fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión, mientras que 76.890 permanecen pendientes de procesamiento.

Este avance permite observar una tendencia preliminar de la votación presidencial. No obstante, los resultados seguirán actualizándose durante las próximas horas conforme se incorporen nuevas actas al cómputo oficial.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

Las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril se desarrollaron en medio de retrasos ocasionados por la instalación tardía de mesas de sufragio y la demora en la distribución de material electoral. Los resultados oficiales de la ONPE fueron publicados el 17 de mayo y confirmaron que la contienda presidencial se definiría en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La disputa entre ambos candidatos ha generado gran expectativa entre la ciudadanía, que permanece atenta al conteo de votos y a la definición del próximo presidente de la República. En ese contexto, la vocera del JNE, Grecia Renteria, informó que la proclamación de resultados para senadores, diputados y parlamentarios andinos está prevista para mediados de junio.

En el caso de la elección presidencial, el proceso tomará más tiempo debido a las nuevas etapas contempladas en el sistema electoral. Según explicó la representante del organismo electoral, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta se realizaría a mediados de julio.

“A mediados de julio es la proclamación de segunda vuelta debido a que, como les expliqué, hay todo un proceso nuevo que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional garantiza los derechos”, indicó.

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