El mundo del boxeo está de luto. El británico Ricky Hatton, excampeón mundial de peso superligero y welter, fue hallado muerto este domingo a los 46 años en su domicilio en Hyde, al noroeste de Inglaterra, informó la agencia Press Association.

La policía de Gran Mánchester comunicó que recibió una llamada a las 06:45 hora local y que, tras acudir al lugar, encontró el cuerpo del exdeportista. “Actualmente no se cree que haya circunstancias sospechosas”, indicó un portavoz.

Una carrera brillante y turbulenta

Apodado “The Hitman”, Hatton fue uno de los púgiles británicos más populares de su generación gracias a su estilo agresivo y a su conexión con la afición. En su carrera profesional consiguió 45 victorias en 48 combates, enfrentándose a figuras de talla mundial como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Sin embargo, la derrota frente al filipino en 2009 marcó el inicio de su declive. En 2010 perdió su licencia tras la publicación de un video en el que consumía cocaína. Ya antes había sido diagnosticado con depresión y problemas de alcohol, situación que lo llevó a revelar públicamente sus dificultades de salud mental tras su retiro.

En julio pasado, Hatton había sorprendido al anunciar su regreso al ring para una pelea profesional en Dubái contra Eisa Al Dah, programada para diciembre.

Tributos desde el deporte

Su muerte generó una ola de homenajes en el Reino Unido. El Manchester City, club del que era hincha, recordó que “Ricky era uno de los aficionados más queridos y respetados” y anunció un minuto de silencio antes del derbi contra el Manchester United.

Por su parte, la leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney expresó estar “devastado” por la noticia y lo describió como “una leyenda, un guerrero y una persona formidable”.

La pérdida de Hatton deja un vacío en el boxeo británico y en la memoria de los aficionados que lo vieron brillar en el cuadrilátero.