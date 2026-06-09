La organización del Mundial 2026 sigue en el ojo de la tormenta. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el país fue más agresivo y riguroso con sus relaciones internacionales, situación que viene afectando a selecciones como Irán o Irak. Y ahora, un árbitro sufrió las consecuencias.

Se trata de Omar Artan, natural de Somalia, quien fue parte de los 52 jueces principales para la Copa del Mundo: venía de ser elegido el mejor de toda la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025. Tras pasar algunos días afinando su documentación, el colegiado pudo ir hasta Miami con una visa válida.

Omar Abdulkadir Artan fue elegido mejor árbitro de África en el 2025 (Foto: @sdpnoticias)

No obstante, las autoridades en Florida indicaron “preocupaciones de inspección” en una labor “de rutina” y le negaron el ingreso el último sábado, tras enviarlo a un interrogatorio de 11 horas (estuvo más tiempo en una celda). Debido a ello, Artan fue deportado a Estambul, Turquía, desde donde había iniciado su viaje. Horas después, la FIFA confirmó que, en definitiva, Omar quedó fuera del torneo.

“Estoy muy decepcionado. Soy simplemente un árbitro intentando cumplir el sueño más grande de su vida: estar en la Copa del Mundo. Creo que tienen un problema con mi país”, señaló en una entrevista con el diario New York Times

Cabe mencionar que el Gobierno de Estados Unidos ha mostrado rechazo por Somalia y sus inmigrantes. De hecho, Trump señaló que es un país que “apesta” y que hay “basura” por sacar (en referencia a quienes migraron antes y tuvieron descendencia). La polémica crece.