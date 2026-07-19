Argentina y España vivieron una jornada atípica este sábado, a menos de 24 horas de disputar la gran final del Mundial 2026. Mientras la Albiceleste completó su último entrenamiento bajo la llovizna, la Roja debió cancelar su práctica debido a las fuertes tormentas eléctricas que azotaron la zona de Nueva Jersey.

La Selección liderada por Lionel Scaloni tenía previsto iniciar su última práctica en el complejo de Columbia Park, en Morristown. No obstante, su actividad tuvo que posponerse casi 50 minutos por la lluvia, los truenos y los relámpagos.

A pesar de la situación climatológica, el equipo de Scaloni sí pudo completar su sesión con el correr de los minutos. Mientras el clima se mantenía adverso, los campeones del mundo realizaron trabajos de gimnasio bajo techo, con Lionel Messi al frente del grupo en los ejercicios de activación física.

Los 23 futbolistas de campo convocados por Scaloni, con camiseta blanca y pantalón en tonos azul oscuro y celeste, continuaron luego con ejercicios de balón. Los tres arqueros del plantel, por su parte, disputaron minipartidos de futvóley durante la ventana de 15 minutos habilitada para la prensa.

ESPAÑA

Por su parte, España tenía previsto saltar al campo a las 11:00 (hora local) en el Melanie Lane Training Ground, en East Hanover. Sin embargo, justo cuando los periodistas se acomodaban junto al terreno de juego para los 15 minutos habituales de acceso a la presa, un oficial de la FIFA anunció el aplazamiento de la actividad.

La lluvia se intensificó acompañada de rayos y truenos. Minutos después, la Federación Española confirmó la cancelación definitiva del entrenamiento y precisó que el plantel realizaría una sesión de activación en instalaciones cerradas.

Desde la federación explicaron que la decisión respondió al protocolo de seguridad frente a tormentas vigente en territorio estadounidense, normativa que obliga a posponer cualquier actividad al aire libre por al menos media hora si se detectan relámpagos en un radio de 13 kilómetros.

Cabe recordar que el jueves y viernes, ambas selecciones ya habían visto alteradas sus rutinas por otro factor climático: el humo de incendios forestales en Canadá, que se extendió a Nueva Jersey. Según especialistas, la lluvia registrada este sábado ayudará a dispersar ese humo y reducirá los riesgos de cara a la gran final entre dos grandes leyendas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.