El Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen activó la Alerta Amarilla Hospitalaria como medida preventiva tras los movimientos telúricos registrados en la región Junín, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que puso en marcha los protocolos establecidos para situaciones de desastre, asegurando la operatividad permanente de los servicios de Emergencia, Centro Quirúrgico, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Neonatología y otras áreas críticas, a fin de brindar una atención oportuna, segura y de calidad.

Asimismo, precisó que el personal asistencial, administrativo y de apoyo permanece en estado de alerta y preparado para responder con profesionalismo a las necesidades de la población de la Macro Región Centro.

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