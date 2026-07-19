Mediante un comunicado, la empresa Electrocentro informó que debido al fuerte sismo registrado a las 9:24 de la noche en la región Junín, se produjo interrupciones en el suministro eléctrico en diversos distritos de las provincias de Huancayo y Chupaca.

Según la empresa distribuidora de energía, el movimiento telúrico generó la afectación y desconexión automática de múltiples alimentadores que abastecen a la zona, dejando sin servicio a varios sectores urbanos y rurales.

Entre las áreas afectadas figuran los distritos de Pilcomayo, Huancán, Huayucachi, Viques, Sapallanga, Pucará y Cullhuas, en la zona sur de Huancayo. Asimismo, se reportaron cortes en sectores urbanos comprendidos en las avenidas General Córdova, Próceres, Huancavelica y Leoncio Prado en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

La interrupción también alcanzó a los distritos huancavelicanos de Acostambo, Pazos y Huaribamba, debido a su interconexión con el sistema eléctrico de la región.

Tras el evento sísmico, Electrocentro desplegó equipos de emergencia y cuadrillas técnicas para ejecutar maniobras de reposición y garantizar el restablecimiento progresivo del servicio en condiciones seguras.

La empresa pidió comprensión a los usuarios y aseguró que continuará trabajando hasta normalizar el suministro eléctrico en la totalidad de las zonas afectadas.