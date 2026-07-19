El anexo de Punpunya en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca región Junín, fue una de las zonas más afectadas tras el sismo de 5.1 de magnitud que sacudió al valle del Mantaro. Un menor de 17 años identificado como Jeff O.U. sería la primera víctima mortal. También se han reportado al menos 11 heridos y varias casas caídas.

Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo, la Policía Nacional, Bomberos y Ejército Peruano.

Otro de los distritos afectados fue Chupuro en la misma provincia. Aquí también se ha registrado el derrumbe de casas y heridos.

En la provincia de Chupaca se ha registrado un corte de energía eléctrica que ha sumido en la oscuridad a varios distritos.