A la zona de Punpunya, en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, llegó el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas llevadno ayuda humanitaria.

“De antemano hacemos un llamado al Gobierno Nacional, nos han comunicado que el Ministro de Defensa estará a primeras horas. Todo lo que concierne a la evaluación y evacuación es progresiva para atender a las familias. Se ha dispuesto carpas, colchones y frazadas. El frío es mas intenso, las familias ya no quieren regresar a sus casas por temor a réplicas”. señaló.

También indicó que las casas afectadas se extienden hasta el distrito de Chupuro y otros de la zonSisma sur. Aunque no informó de una cifra oficial de muertos y heridos hasta esperar la llegada del Ministerio Público.

Por su parte la Directora Regional de Salud (Diresa) Junín, María Antonieta Gutierrez, señaló que se brindaron los primeros auxilios a los afectados se realizaron las referencias a los hospitales de Chupaca y Huancayo.

“Al centro de salud de Chupaca, el hospital El Carmen, Carrión y el centro de salud la Libertad, se han evacuado a cuatro heridos con heridas moderadas y graves otros cuatro”, afirmó.

La titular de Diresa Junín destacó el apoyo del las ambulancias del Samu, El Carmen, Carrión y el hospital de Essalud.

También señaló que tanto la Policía Nacional como el Ejército Peruano están apoyando en la sistematización de casas afectadas.

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