Bernardo Silva dejó en claro que el interés colectivo está por encima de cualquier situación personal en la selección de Portugal. El experimentado mediocampista aseguró que no tiene inconvenientes con haber iniciado como suplente los dos últimos encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026 y reiteró su compromiso de aportar al equipo desde cualquier función.

“Estoy listo para ayudar a la selección en lo que sea, como titular, jugando cinco minutos o en el vestuario. No es mi trabajo discutir las decisiones del entrenador. Le corresponde al seleccionador tomar las decisiones difíciles”, manifestó el volante portugués durante la conferencia de prensa.

El flamante fichaje del Real Madrid fue titular únicamente en el debut de Portugal en el certamen, cuando igualó 1-1 frente a República Democrática del Congo. Desde entonces, el cuerpo técnico optó por otras variantes en el mediocampo, una decisión que Silva aseguró respetar plenamente.

El futbolista destacó que todos los integrantes del plantel deben mantener una actitud positiva, independientemente de los minutos que les toque disputar. En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad de los suplentes es respaldar a quienes están en el campo, entrenar con intensidad, generar un buen ambiente en el grupo y estar preparados para ingresar cuando el entrenador lo considere necesario.

Portugal afrontará este jueves un exigente compromiso frente a Croacia en Toronto, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Silva adelantó que la prioridad será mantener el equilibrio entre ataque y orden táctico. “La selección deberá ser un equipo que cree peligro, sin perder el control del partido”, señaló.

El mediocampista también se refirió a las sorpresivas eliminaciones de Alemania y Países Bajos, y aseguró que los resultados reflejan la creciente competitividad del fútbol internacional. A su juicio, ya no existen rivales accesibles en una Copa del Mundo.

“Las selecciones están todas muy fuertes. El fútbol se volvió bastante más táctico, más analizado por todos los equipos y es difícil ganar partidos”, afirmó Silva, convencido de que Portugal deberá mostrar su mejor versión para seguir avanzando en el Mundial 2026.