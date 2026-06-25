Ecuador vive un momento complicado en la Copa del Mundo: perdió en su debut ante Costa de Marfil y empató ante Curazao. El siguiente duelo será hoy jueves a las 3:00 p. m. (América TV y DIRECTV) contra Alemania, cuatro veces campeona del Mundial, que ya aseguró su plaza en los dieciseisavos de final. El elenco sudamericano anhela una soñada victoria ante un viejo conocido.

Tras los dos partidos disputados, Sebastián Beccacece, técnico del “Tri”, es punto de críticas por la prensa ecuatoriana y necesita revertir la estrategia del elenco amarillo para chocar con los alemanes y obtener los tres puntos.

“Hasta que tengamos vida, lucharemos. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Ahora tenemos la posibilidad de ganarle a una selección con la que nunca hemos podido. Vamos a ir a buscar el partido, nosotros mostramos argumentos para seguir creyendo”, señaló en conferencia.

Por otro lado, el conjunto de Julian Nagelsman ha mostrado solvencia y eficacia para conseguir sus primeras dos victorias: venció 7-1 a Curazao y 2-1 a Costa de Marfil. De este modo, superaron la fase de grupos del Mundial tras doce años de fracasos.

Entre las principales cartas goleadoras de Nagelsman se encuentran talentos como Kai Havertz, Leroy Sané y Deniz Undav (tres goles hasta el momento).

Hace veinte años: el recuerdo de un partido histórico

No es la primera vez que ecuatorianos y alemanes se encuentran en fase de grupos del torneo futbolístico más importante. En el Mundial de Alemania 2006, ambas selecciones chocaron por la última jornada del Grupo A, en el Estadio Olímpico de Berlín, ante un marco de 72 mil espectadores.

Los entonces dirigidos por Luis Fernando Suárez, quien tuvo un paso breve en Universitario de Deportes, llegaron a la fecha final de la primera fase con puntaje perfecto, al igual que los locales.

El plantel de Jurgen Klinsmann demostró jerarquía en aquella ocasión, tras vencer por 3 a 0, con dos tantos de Miroslav Klose y uno de Lukas Podolski. Pese a este marcador, los sudamericanos disputaron los octavos de final y cayeron 0-1 frente a Inglaterra.

En cuanto a las cuotas de Inkabet, el triunfo de Ecuador paga 3.90, mientras que una victoria de Alemania ofrece 1.92. Por su parte, el empate tiene una cuota de 3.85. Además, los usuarios de la plataforma podrán acceder a cuotas y mercados especiales para todos los encuentros que se disputarán a lo largo de la Copa del Mundo.