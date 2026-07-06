Neymar terminó desconsolado luego de la derrota de Brasil ante Noruega, resultado que dejó al seleccionado fuera del Mundial 2026. Las cámaras captaron al mediocampista llorando en el terreno de juego.

Pese a haber anotado el descuento para Brasil, Neymar no pudo evitar la eliminación de su selección. Tras el final del encuentro, el experimentado futbolista lloró desconsoladamente mientras sus compañeros abandonaban el terreno de juego rumbo a los camerinos.

Al percatarse de su estado, varios de sus compañeros se acercaron para brindarle palabras de aliento y consolarlo. Minutos después, ya más sereno, el exvolante del Barcelona y PSG se puso de pie y se dirigió junto al resto del plantel hacia los camerinos.

El llanto de Neymar, en su último Mundial. 💔 pic.twitter.com/SnRTzzXdka — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2026

Haaland fulmina a Brasil y mete a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026

Brasil se despidió del Mundial 2026 tras caer 2-1 frente a Noruega en los octavos de final, disputados en el estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos. Cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, apareció Erling Haaland para decidir el encuentro con un doblete en los últimos 11 minutos y clasificar a la escuadra vikinga a los cuartos de final.

El conjunto brasileño tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador a los 14 minutos, luego de que el VAR advirtiera una falta del defensor Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha dentro del área. Bruno Guimarães asumió la responsabilidad desde los doce pasos, pero su remate hacia la mano izquierda del arquero Orjan Nyland fue contenido por el guardameta noruego, quien comenzó a erigirse como una de las figuras del compromiso.

Noruega también generó peligro antes del descanso. A los 45 minutos, Martín Odegaard sacó un potente disparo tras una acción iniciada por Haaland en el borde del área, pero el arquero Alisson respondió con una notable intervención para mantener el empate sin goles. Brasil respondió en el complemento con un pase de Vinicius Júnior para Endrick, quien falló en el mano a mano con Nyland en la ocasión más clara de la Canarinha.

El desgaste físico de la defensa brasileña terminó siendo aprovechado por Haaland. A los 79 minutos, el delantero del Manchester City conectó de cabeza un preciso centro de Andreas Schjelderup para romper la igualdad. Ya en el minuto 90, volvió a aparecer con un potente remate cruzado que dejó sin opciones a Alisson y sentenció prácticamente la clasificación noruega.

En los descuentos, Neymar descontó de penal para Brasil y dio algo de suspenso al cierre del encuentro, aunque el tiempo no alcanzó para una reacción. La anotación maquilló un resultado que reflejó la eficacia de Noruega en los momentos decisivos y la gran actuación de Nyland bajo los tres palos.

BOTA DE ORO

Con su doblete, Haaland alcanzó los siete goles en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores, reavivando la lucha por la Bota de Oro. Noruega, por su parte, firmó una de las grandes sorpresas del campeonato y ahora espera rival en los cuartos de final, mientras que Brasil vuelve a despedirse prematuramente de una Copa del Mundo.