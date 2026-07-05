La selección de Estados Unidos recibió una noticia de enorme importancia en la antesala de los octavos de final del Mundial 2026. La FIFA decidió habilitar al delantero Folarin Balogun para el compromiso de este lunes 6 de julio frente a Bélgica, luego de dejar en suspenso la sanción que debía cumplir por su expulsión en el partido anterior.

El atacante del Mónaco vio la tarjeta roja en la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, disputada el último miércoles en los dieciseisavos de final. El árbitro sancionó la acción tras considerar que Balogun pisó el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic durante la disputa de un balón.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Referee Raphael Claus shows Folarin Balogun #20 of the United States a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cuando todo apuntaba a que Estados Unidos tendría que buscar un reemplazante para su principal referente ofensivo, el panorama cambió por completo. A solo un día del choque contra Bélgica, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió revertir la suspensión y permitir que el delantero continúe participando en la Copa del Mundo.

El organismo rector del fútbol explicó que el partido de suspensión derivado de la tarjeta roja “queda en suspenso durante un período de prueba de un año”, en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. La resolución sorprendió por su carácter excepcional y abrió un intenso debate en el entorno del torneo.

La decisión también tuvo repercusiones en el ámbito político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó de inmediato a través de su cuenta en Truth Social, donde celebró la medida adoptada por la FIFA. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el mandatario del país anfitrión junto con México y Canadá.

Balogun llega al decisivo encuentro como el máximo referente ofensivo del conjunto estadounidense. El delantero marcó un doblete en el triunfo por 4-1 sobre Paraguay en el debut mundialista y anotó el primer gol en la victoria frente a Bosnia y Herzegovina, por lo que su presencia representa un impulso importante para las aspiraciones de Estados Unidos de avanzar a los cuartos de final.