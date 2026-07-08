Falta de efectividad ofensiva fue el principal motivo de la eliminación de su equipo frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. La escuadra cafetera quedó fuera del certamen tras caer en la definición por penales, luego de un partido en el que volvió a generar ocasiones sin lograr reflejarlas en el marcador.

Tras consumarse la eliminación, Lorenzo hizo un balance del rendimiento de su equipo y reconoció que la ausencia de gol fue un problema recurrente. “Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de la eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela; veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol”, manifestó el estratega.

El técnico admitió que la situación resulta llamativa debido al potencial ofensivo con el que cuenta Colombia. Futbolistas como Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Javier Suárez destacan en sus respectivos clubes europeos y sudamericanos, por lo que esperaba una mayor contundencia durante la Copa del Mundo.

Pese a ello, Lorenzo evitó señalar responsables y respaldó el trabajo de sus dirigidos. “A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones. No convertir se paga. Son jugadores que hacen goles en sus ligas. No hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no”, afirmó el seleccionador colombiano.

El entrenador también destacó el nivel exhibido por los guardametas a lo largo del torneo, al considerar que varios de ellos han sido determinantes para el desarrollo de los partidos. En ese sentido, puso como ejemplo la actuación del arquero suizo Gregor Kobel, una de las figuras en la clasificación de su selección.

Finalmente, Lorenzo sostuvo que el Mundial 2026 ha dejado en evidencia el alto nivel de los porteros participantes. “Este Mundial ha demostrado una calidad de arqueros impresionante”, concluyó el entrenador, quien ahora deberá enfocar sus esfuerzos en la próxima etapa del proceso de la selección colombiana tras la temprana despedida de la Copa del Mundo.