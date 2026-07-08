La Federación Egipcia de Fútbol (FEF) presentó un pedido formal ante la FIFA para que el árbitro francés François Letexier sea retirado del Mundial 2026, tras los presuntos errores cometidos durante el partido en el que la selección de Egipto cayó por 3-2 frente a Argentina. La entidad considera que las decisiones arbitrales fueron determinantes en el resultado del encuentro.

El presidente de la FEF, Hany About Rida, solicitó además que se abra una investigación contra el juez principal, sus asistentes y el equipo del VAR. En un comunicado oficial, el dirigente denunció “errores de arbitraje flagrantes” y la supuesta aplicación de un doble rasero que, según afirmó, terminó perjudicando a la selección egipcia.

La federación también pidió que Letexier, sus árbitros asistentes y los responsables del videoarbitraje no vuelvan a dirigir encuentros en lo que resta del Mundial, siempre que la investigación confirme las irregularidades denunciadas y un eventual acto de discriminación hacia el combinado africano.

Entre los principales reclamos, la FEF lamentó el rechazo del árbitro central a revisar determinadas jugadas mediante el VAR. El organismo sostiene que una de esas acciones debió terminar con la convalidación de un gol para Egipto, mientras que otra ameritaba la sanción de un penal a favor de los Faraones.

Las críticas al arbitraje también fueron respaldadas por el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, quien al término del compromiso calificó el desempeño del equipo arbitral como injusto y expresó su malestar por las decisiones adoptadas durante los 90 minutos.

“Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado”, señaló el entrenador, dejando abierta una nueva controversia en el Mundial 2026.