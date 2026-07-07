Lionel Messi se mantiene como el máximo goleador del Mundial 2026 al término de los octavos de final. El capitán de Argentina llegó a ocho anotaciones luego de marcar en la victoria sobre Egipto y quedó en solitario en la cima de la clasificación de artilleros, consolidándose como el principal candidato a conquistar la Bota de Oro del certamen.

Muy cerca del astro argentino aparecen Erling Haaland, de Noruega, y Kylian Mbappé, de Francia, ambos con siete goles, mientras que Harry Kane, de Inglaterra, completa el grupo de principales perseguidores con seis conquistas.

La recta final del campeonato promete una intensa disputa entre las principales figuras del fútbol mundial por el reconocimiento al máximo anotador.

Con cuatro tantos figuran Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Ismaïla Sarr (Senegal) y Vinícius Júnior (Brasil). Sin embargo, los tres últimos ya quedaron eliminados del Mundial 2026, por lo que no tendrán opciones de aumentar su cuenta goleadora en la competición.

Con 3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática del Congo)