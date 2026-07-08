El Mundial 2026, que se disputa desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, también ha dejado movimientos en la clasificación histórica de máximos goleadores. Lionel Messi se convirtió en el único líder del ranking tras aumentar su cuenta de anotaciones durante la competencia.

El atacante argentino marcó tres goles en el debut, igualó inicialmente el registro de Miroslav Klose y luego, con un doblete frente a Austria, llegó a 18 tantos para superar esa marca. Posteriormente, amplió su cifra hasta los 21 goles, consolidándose en la primera posición de la tabla histórica.

Detrás de Messi aparecen Kylian Mbappé, con 19 goles, y Miroslav Klose, con 16. Completan los primeros lugares Ronaldo Nazario (15), Gerd Müller (14), Harry Kane (13), Just Fontaine (13), Pelé (12), Sándor Kocsis (11), Jürgen Klinsmann (11) y Cristiano Ronaldo (11).

En el balance por ediciones mundialistas, Messi suma 21 goles en 31 partidos disputados en seis Copas del Mundo. Cristiano Ronaldo, por su parte, acumula 11 anotaciones en la historia del torneo y registra tres tantos en el Mundial 2026.