El presidente José María Balcázar informó que invitará formalmente a la presidente electa, Keiko Fujimori, a una reunión en Palacio de Gobierno como parte del proceso de transferencia de mando.

En declaraciones a Exitosa, el jefe de Estado indicó que espera que el encuentro pueda realizarse durante la próxima semana y reiteró que la transición entre ambas administraciones ya se inició oficialmente.

“La vamos a invitar (a Keiko Fujimori) a ver si acepta esta semana que viene para tener una reunión en Palacio (de Gobierno), que nos gustaría tenerla”, manifestó.

Asimismo, detalló que en su momento felicitó a la presidente electa y se comunicó con ella vía telefónica cuando estaba en Cusco. “Hemos felicitado como corresponde a la presidenta”, apuntó.

Asegura una transición ordenada

Balcázar sostuvo que su administración viene otorgando todas las facilidades para que el equipo del próximo gobierno conozca la situación en la que se encuentra el Estado.

Asimismo, aseguró que su gestión deja unas finanzas públicas ordenadas.

“Estamos dando todas las facilidades para que ellos tengan conocimiento del estado austero de esta administración y estamos dejando las cifras en azul”, afirmó.

El mandatario también recordó que felicitó personalmente a Keiko Fujimori tras conocerse los resultados electorales y precisó que la comunicación se realizó por vía telefónica cuando la presidenta electa se encontraba en Cusco.

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También buscará dialogar con Roberto Sánchez

El jefe de Estado indicó que buscará conversar con el excandidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el objetivo de promover una transición ordenada.

Además, aclaró que la reunión que sostuvo anteriormente con Sánchez en Palacio de Gobierno no estuvo relacionada con el reconocimiento del resultado electoral, sino con temas vinculados al crédito suplementario impulsado por el Ejecutivo y la denominada deuda social con maestros cesantes y trabajadores bajo el régimen CAS.

Gas para el sur e indulto a Pedro Castillo

Durante la entrevista, Balcázar consideró que la presidenta electa deberá construir consensos con los distintos sectores políticos para garantizar la gobernabilidad.

En ese contexto, señaló que uno de los temas prioritarios será impulsar el desarrollo del gas para las regiones del sur del país.

Consultado sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, el mandatario respondió que esa facultad corresponde constitucionalmente al presidente de la República, aunque precisó que cualquier decisión de esa naturaleza debe contar con el debido sustento constitucional.