El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, continuará en el cargo que desempeña desde el 2006.

Su decisión se dio luego de una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori y Julio Velarde ofrecieron un pronunciamiento juntos tras una reunión. (Foto: GEC)

DETALLES

Ayer por la tarde, la lideresa de Fuerza Popular (FP) se trasladó hasta la sede del BCR ubicada en el Centro de Lima para tener un encuentro con Velarde.

Tras la cita que duró en promedio 45 minutos, ambos ofrecieron un pronunciamiento a la prensa.

La primera en hablar fue Keiko Fujimori, quien recordó que a pesar de que ahora regirá un sistema bicameral en el Congreso, es la presidenta de la República la que invita y propone a cuatro miembros para integrar el directorio del BCR, incluido la persona que preside la entidad monetaria.

“En el caso del Perú, y como es de público conocimiento, las cifras del manejo de la inflación y de estabilidad monetaria son muy exitosas. Eso se debe a la labor de un gran hombre sentado aquí a mi lado. Por eso he querido venir a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más”, afirmó.

La lideresa naranja esperaba que la respuesta de Velarde se de en la noche de ayer o en unos días. Sin embargo, el titular del BCR respondió de inmediato.

“Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y en otras circunstancias no hubiera aceptado. Acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible a poder cumplir con la tarea que me está encargando”, sostuvo.

Julio Velarde, presidente de BCR, se quedará cinco años más en el cargo. |Foto: BCRP

CITAS

Por otro lado, Keiko Fujimori acudió ayer por la mañana a la Embajada de Japón en Lima para sostener una reunión con el embajador Tsuyoshi Yamamoto.

La reunión forma parte de la agenda de acercamientos diplomáticos que tiene Keiko Fujimori luego de ser proclamada oficialmente como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031.

Cabe precisar que el domingo, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a Keiko por su elección como máxima autoridad del Perú.

También, Keiko Fujimori se reunió por segunda vez con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Otro político que visitó a Keiko Fujimori fue Enrique Valderrama, excandidato presidencial del Partido Aprista Peruano.

El aprista mostró su entusiasmo en que Velarde siga al frente del BCR.

“La gestión hiper exitosa del señor Julio Velarde inicia justamente en el marco del gobierno de Alan García, hacemos votos para que el señor Velarde pueda continuar en su exitosa labor dándole estabilidad económica al país”, dijo.

Además, Valderrama descartó que la cita haya tenido como objetivo ser parte del próximo Gabinete Ministerial,

“Creo que los apristas debemos enfocarnos fundamentalmente en la reinscripción, el relanzamiento, el fortalecimiento de nuestro partido”, aclaró.