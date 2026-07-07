La Contraloría General de la República inició diligencias en el Despacho Presidencial para recopilar información sobre los viajes realizados por el presidente José María Balcázar al interior del país, luego de que un reportaje revelara que estos demandaron un gasto superior a S/1 millón 124 mil para el Ejecutivo.

Indagación

Mediante un oficio dirigido al secretario general de la Presidencia, Alonso Tenorio, la Contraloría informó el inicio de un servicio de recopilación de información.

Además, acreditó a dos profesionales para acceder a la documentación relacionada con los desplazamientos del mandatario.

“Este órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio (...) de recopilación de información a los ‘viajes realizados al interior del país por el Presidente de la República’”, señala el oficio.

También solicitó que se le brinden las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias.

La decisión se produce luego de que Cuarto Poder revelara que Balcázar realizó 19 viajes nacionales durante sus primeros meses de gestión, de los cuales once tuvieron como destino Lambayeque.

Diligencia

En paralelo, la Contraloría inició una recopilación de información en el Ministerio de Trabajo por el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra el ministro Freddy Solano.

El funcionario es investigado por la presunta presentación de un certificado laboral falso para acreditar experiencia profesional y acceder a cargos públicos.

La diligencia se realiza tras una denuncia periodística, de Cuarto Poder, que señala que Solano habría utilizado dicho documento para ocupar seis puestos en el Estado, entre ellos cargo de superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Aunque el proceso administrativo fue archivado por prescripción, la Contraloría busca determinar cómo se tramitó el caso y la actuación de los funcionarios involucrados.